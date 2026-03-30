Du khách Việt lọt top "tín đồ” du lịch ẩm thực hàng đầu châu Á

Du khách Việt Nam nằm trong nhóm đam mê khám phá ẩm thực hàng đầu châu Á, xếp thứ hai khu vực về mức độ ưu tiên trải nghiệm món ăn địa phương khi lựa chọn điểm đến. Đáng chú ý, khảo sát trong khuôn khổ Báo cáo Triển vọng Du lịch 2026 của nền tảng Agoda cho thấy 35% khách du lịch Việt xem ẩm thực là một trong những lý do chính để du lịch. Kết quả này đưa người Việt vào nhóm “tín đồ” du lịch ẩm thực hàng đầu châu Á.

Trong hành trình khám phá quốc tế, nhiều người Việt cũng mong muốn khám phá hương vị bản địa một cách chân thực nhất, từ việc thưởng thức món sushi chính gốc ở Nhật Bản, ăn vặt đường phố ở Thái Lan, đến trải nghiệm nhà hàng đạt chuẩn sao Michelin ở châu Âu. Đối với du khách Việt, ẩm thực không chỉ là nhu cầu ăn uống mà còn là cánh cửa hé lộ nhiều điều mới mẻ về văn hóa, lịch sử và tạo ra sự kết nối – điều này đúng cả khi đi du lịch trong nước lẫn quốc tế.

Theo đó, top 5 quốc gia được khách Việt lựa chọn để thỏa mãn vị giác trong năm qua gồm Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia và Trung Quốc.

Những năm qua, các nền tảng du lịch trực tuyến toàn cầu cũng như chuyên trang du lịch uy tín thế giới đều chung nhận định Việt Nam là một trong những điểm đến ẩm thực nổi bật nhất.

Sự “trao đổi văn hóa” diễn ra ở cả hai chiều khi ẩm thực Việt Nam đa dạng từ Bắc chí Nam cũng thu hút nhiều du khách quốc tế tìm đến dải đất hình chữ S để trải nghiệm từ món ăn đường phố với những công thức gia truyền độc đáo, đến trải nghiệm “fine dining” hiện đại đang trở thành xu hướng.

Bún bò Huế, một trong những món ăn đặc sắc của Việt Nam.

Ẩm thực đã trở thành một trong những “biểu tượng” điểm đến mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và được yêu thích nhờ cân bằng hương vị, nguyên liệu tươi và tính đa dạng vùng miền. Phở, bánh mỳ, hay những đặc sản vùng miền nổi tiếng như ẩm thực cung đình Huế, hải sản Đồng bằng sông Cửu Long… đã vang danh và trở thành niềm tự hào của ẩm thực Việt.

Theo kết quả công bố từ Agoda, trên toàn khu vực, chỉ có du khách Đài Loan (Trung Quốc) xếp hạng cao hơn Việt Nam với 47% khách du lịch tham gia khảo sát cho biết ăn uống là một trong những động lực chính cho chuyến đi, còn Hàn Quốc ở vị trí thứ ba với 34%. Các thị trường còn lại trong top 8 bao gồm Malaysia (33%), Nhật Bản (32%), Indonesia (31%), Thái Lan (20%) và Ấn Độ (8%).

Giám đốc Quốc gia Agoda Việt Nam, ông Vũ Ngọc Lâm nhận định: “Việt Nam nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực cho thấy tầm quan trọng của ăn uống trong văn hóa và cách người Việt khám phá thế giới. Với nhiều người, một chuyến đi chỉ thực sự trọn vẹn khi được trải nghiệm những hương vị bản địa đặc trưng, dù là khám phá đặc sản vùng miền trong nước hay thưởng thức các món ăn biểu tượng ở nước ngoài”./.

