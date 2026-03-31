Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu 45-50 triệu khách quốc tế vào năm 2030

Ngành du lịch sẽ phát triển chuyên nghiệp, hiện đại, đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng và hiệu quả. Không chỉ dừng ở gia tăng số lượng khách, toàn ngành được định hướng nâng cao giá trị gia tăng, đóng góp ngày càng lớn vào GDP, đồng thời tạo động lực lan tỏa cho các ngành, lĩnh vực khác phát triển.

Đó là nội dung quan trọng trong Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành.

Theo đó, Quyết định điều chỉnh lần này đặt ra những định hướng mới, mang tính chiến lược nhằm đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu nền kinh tế quốc dân.

Đáng chú ý, Quyết định nhấn mạnh phát triển đồng thời du lịch quốc tế và du lịch nội địa. Trong đó, du lịch quốc tế tiếp tục được xác định là động lực quan trọng, song song với khai thác hiệu quả thị trường nội địa vốn có tiềm năng lớn và ổn định.

Quy hoạch cũng đặt trọng tâm vào việc tăng cường liên kết giữa du lịch với các ngành kinh tế khác, đẩy mạnh liên kết vùng, liên vùng, hình thành các hành lang du lịch gắn với hành lang kinh tế trong nước và quốc tế.

Du lịch được định hướng phát triển trên nền tảng tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, tối đa hóa đóng góp vào các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu. Do đó, việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội trở thành những yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển.

Về mục tiêu cụ thể, đến năm 2030, du lịch Việt Nam phấn đấu đón từ 45-50 triệu lượt khách quốc tế, tốc độ tăng trưởng bình quân 16-19%/năm; phục vụ khoảng 160 triệu lượt khách nội địa; dự kiến đóng góp trực tiếp khoảng 14% GDP, tạo ra khoảng 12 triệu việc làm, trong đó có 4 triệu việc làm trực tiếp. Hệ thống cơ sở lưu trú cũng được định hướng phát triển mạnh, với khoảng 2,5 triệu buồng lưu trú trên cả nước.

Đặc biệt, quy hoạch đặt ra yêu cầu mang tính đột phá về môi trường. Theo đó, đến năm 2030, 100% các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy, từng bước vận hành theo mô hình kinh tế tuần hoàn.

Về không gian phát triển, Quy hoạch nhấn mạnh việc phát triển du lịch gắn với hệ thống đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, cùng các đô thị du lịch đặc thù như Hội An, Huế, Sa Pa, Hạ Long, Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết, Phú Quốc… Các địa bàn này sẽ trở thành trung tâm phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao, gắn với công nghiệp văn hóa và kinh tế ban đêm.

Các cụm liên kết theo vùng và hành lang phát triển, bao gồm các hành lang du lịch Bắc-Nam, Đông-Tây, kết nối giữa các địa phương trong nước cũng như với các quốc gia trong khu vực nhằm khai thác tối đa lợi thế về tài nguyên du lịch và hạ tầng, đồng thời mở rộng không gian phát triển du lịch liên quốc gia.

Trong cấu trúc phát triển, một số trung tâm và cực tăng trưởng du lịch được xác định rõ. Đà Nẵng được định hướng là cực tăng trưởng của khu vực miền Trung và Tây Nguyên, trong khi Thành phố Hồ Chí Minh giữ vai trò hạt nhân thúc đẩy phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Đảo Phú Quý (hay còn gọi Cù Lao Thu) lọt top những điểm đến thân thiện nhất Việt Nam năm 2026.

Quy hoạch đặt mục tiêu hình thành 7 khu vực động lực phát triển du lịch trên phạm vi cả nước. Trong giai đoạn đến năm 2030, sẽ tập trung phát triển 5 khu vực trọng điểm. Sau năm 2030, tiếp tục mở rộng thêm các khu vực động lực tại vùng Trung du, miền núi phía Bắc và khu vực Tây Bắc.

Cùng với đó, 10 trung tâm du lịch lớn gắn với các đô thị có lợi thế nổi trội sẽ được ưu tiên phát triển, tập trung vào đa dạng hóa sản phẩm, đặc biệt là các loại hình du lịch gắn với kinh tế ban đêm, nghỉ dưỡng cao cấp và trải nghiệm văn hóa.

Về nguồn lực, quy hoạch xác định khu vực tư nhân giữ vai trò chủ đạo trong đầu tư phát triển du lịch. Ngân sách nhà nước sẽ tập trung cho các nhiệm vụ then chốt như chuyển đổi số, xúc tiến quảng bá, đào tạo nguồn nhân lực và bảo vệ tài nguyên môi trường, qua đó tạo nền tảng và động lực thu hút đầu tư xã hội.

Cùng với đó, việc hoàn thiện thể chế, chính sách được đặt ra như một yêu cầu cấp thiết. Các luật liên quan như Luật Du lịch, Luật Đất đai, Luật Đầu tư sẽ được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển du lịch.

Các cơ chế đặc thù về phát triển kinh tế ban đêm, hỗ trợ doanh nghiệp, cải tiến thủ tục xuất nhập cảnh, mở rộng chính sách miễn thị thực cũng sẽ được thúc đẩy nhằm nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế./.

Công nghệ số đã góp phần thay đổi diện mạo sản phẩm du lịch đêm Hà Nội.

