Quảng Ngãi: “Lối” nào cho mỏ đá Vạn Lý hoạt động?

Sau khi TTXVN có loạt bài phản ánh về hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại mỏ đá Vạn Lý tại xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi, các hoạt động khai thác, chế biến tại mỏ tạm dừng.

Những ngày qua, một số người dân đã treo pano, đến cổng Công ty đòi nợ. Tuy nhiên, thay vì phối hợp với lực lượng chức năng để giải quyết vấn đề, Công ty TNHH MTV Hoàng Nguyên Hải (Công ty Hoàng Nguyên Hải), chủ mỏ đá Vạn Lý vẫn án binh bất động, khiến sự việc càng rơi vào bế tắc.

Hợp tác... chuyện chưa thấy

Trong lúc chính quyền các cấp đang nỗ lực tìm cách tháo gỡ vướng mắc để mỏ đá Vạn Lý được hoạt động thì Công ty Hoàng Nguyên Hải dường như không hợp tác mỗi khi chính quyền cần phối hợp.

Ngày 25/9, Công ty Hoàng Nguyên Hải đã có tờ trình số 18/TTr-Cty gửi UBND và Công an xã Nguyễn Nghiêm. Theo tờ trình số 18, Công ty Hoàng Nguyên Hải khẳng định: Tình trạng trật tự tại mỏ đá rất phức tạp, thời gian qua đã xuất hiện nhiều đối tượng ngang nhiên dựng rào chắn không cho công nhân và xe tải vận chuyển đá... nhằm mục đích không cho công ty khai thác đá tại mỏ đá Vạn Lý. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các cơ quan.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Trung Trực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Nghiêm cho biết: Lô đất làm đường vận chuyển của mỏ đá Vạn Lý không phải của Công ty Hoàng Nguyên Hải. Việc giải quyết mẫu thuẫn giữa công ty và chủ đất để lưu thông vật liệu gặp khó vì lãnh đạo Công ty Hoàng Nguyên Hải không trực tiếp giải quyết vụ việc.

Ông Nguyễn Trung Trực cũng đã trực tiếp liên hệ nhiều lần nhưng Giám đốc Công ty Hoàng Nguyên Hải không nghe máy, không ra mặt để giải quyết mâu thuẫn nên vụ việc chưa xử lý được.

Trước thực trạng trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản số 2856/UBND-CBXD về việc giải quyết cản trở, ngăn chặn hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển vật liệu tại mỏ đá Vạn Lý.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Công ty Hoàng Nguyên Hải khẩn trương tháo dỡ rào chắn trên các tuyến đường vận chuyển và khôi phục lại hoạt động để cung cấp vật liệu đá phục vụ cho các dự án trọng điểm của tỉnh. Việc tháo dỡ rào chắn phải hoàn thành trước ngày 29/9.

Công ty TNHH MTV Hoàng Nguyên Hải đang sử dụng gần 10.500m2 đất nông nghiệp tại thôn Vạn Lý, xã Nguyễn Nghiêm tỉnh Quảng Ngãi để làm bãi chứa đá vật liệu xây dựng, đặt máy móc, thiết bị là sai mục đích sử dụng đất. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Tuy nhiên, sau hạn chót của Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo, Công ty Hoàng Nguyên Hải vẫn án binh bất động. Ông Nguyễn Trung Trực, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nguyễn Nghiêm khẳng định: "Theo chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ngày 29/9 phải xong, nhưng từ ngày ra văn bản phát hành, Công ty không có động thái tháo rào chắn. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã đã nhiều lần liên hệ với giám đốc Công ty nhưng không được, dù họ vẫn ký văn bản gửi chính quyền đề nghị hỗ trợ tháo dỡ."

Sẽ tham mưu tỉnh thu hồi giấy phép

Việc Công ty Hoàng Nguyên Hải chậm cung cấp vật liệu đá cho các công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi khiến chính quyền lo lắng, ảnh hưởng đến uy tín, tiến độ các công trình trọng điểm trên địa bàn.

Theo Văn bản số 2856, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi. Sau ngày 29/9, nếu Công ty Hoàng Nguyên Hải chưa thực hiện khai thác, chế biến, cung cấp vật liệu đá, Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu xử lý hoặc tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, xử lý đối với các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định.

Trước áp lực từ Ủy ban Nhân dân tỉnh, những ngày qua, các công nhân tại mỏ đá Vạn Lý ở xã Nguyễn Nghiêm (Quảng Ngãi) nhận được thông báo về việc khôi phục hoạt động sản xuất của mỏ đá.

Thông báo lưu ý: "Trong trường hợp khi đến cổng công ty nhưng chưa có lối vào, đề nghị anh/em vui lòng đứng chờ tại khu vực trước cổng để công ty sắp xếp người hỗ trợ mở hàng rào." Tuy nhiên, những ngày qua, khi phóng viên TTXVN đến, mỏ đá Vạn Lý vẫn chưa hoạt động.

Ông Nguyễn Trung Trực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Nghiêm cho biết: Đến nay, sau ngày 29/9, Công ty không có động thái nào dỡ rào chắn. Giám đốc công ty không có chỉ đạo tháo rào chắn nên nhân viên không tháo rào chắn.

Theo ông Võ Minh Vương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Chúng tôi đã kiểm tra thực địa, cũng làm việc với các sở ngành và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh. Vấn đề mâu thuẫn, chỉ có chủ mỏ giải quyết được, đây là việc dân sự. Mỏ này được khoanh định đưa vào nguồn vật liệu cho cao tốc, nếu chủ mỏ không đảm bảo vật liệu như theo giấy phép, theo chủ trương sẽ xử lý theo Nghị quyết số 60/NQ-CP của Chính phủ thì ngành sẽ tham mưu tỉnh thu hồi giấy phép mỏ này.

Trước đó, TTXVN đã có nhiều bài viết phản ánh về các sai phạm về dấu hiệu trốn thuế, phí và hàng loạt các vi phạm khác trong suốt 4 năm từ 2017-2021. Cụ thể, số liệu quyết toán thuế tài nguyên từ năm 2017-2021 trên hệ thống cơ quan thuế theo dõi do Công ty Hoàng Nguyên Hải khai tại mỏ đá Vạn Lý là 516.372m3 để đóng thuế tài nguyên và phí môi trường.

Tuy nhiên qua đối chiếu trực tiếp tại thuế cơ sở 2 thành phố Đà Nẵng (thuế giá trị gia tăng), khối lượng đã khai thác là 938.234m3. Số lượng Công ty Hoàng Nguyên Hải trốn thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường ở Quảng Ngãi là hơn 420.000m3 đá hộc.

Được biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã vào cuộc xác minh dấu hiệu “Trốn thuế, vi phạm quy định về quản lý hóa đơn” của Công ty Hoàng Nguyên Hải./.

