Quảng Ngãi: Nhiều dấu hiệu sai phạm trốn thuế tại mỏ đá Vạn Lý

Ngày 15/9 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng các sở ngành có liên quan trong tỉnh đã tiến hành xác minh dấu hiệu “Trốn thuế, vi phạm quy định về quản lý hóa đơn” của Công ty Hoàng Nguyên Hải, đơn vị được cấp phép khai thác mỏ đá Vạn Lý (Quảng Ngãi).

Phóng viên TTXVN đã tìm hiểu nhiều sai phạm xung quanh công ty này.

Có dấu hiệu trốn thuế, phí?

Năm 2016, mỏ đá Vạn Lý được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho phép Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hoàng Nguyên Hải có trụ sở ở Đà Nẵng (Công ty Hoàng Nguyên Hải) được thuê đất trả tiền hằng năm và khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường.

Tuy nhiên, từ khi được cấp phép mới, tại mỏ đá Vạn Lý, Công ty Hoàng Nguyên Hải hoạt động thiếu minh bạch.

Mỏ đá Vạn Lý tại xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Mỏ đá Vạn Lý có diện tích khai thác 6ha tại xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ (nay là xã Nguyễn Nghiêm) tỉnh Quảng Ngãi. Trữ lượng khoáng sản thiết kế khai thác là gần 2,2 triệu m3. Công suất khai thác là 50.000m3/năm.

Từ năm 2017-2021, Công ty Hoàng Nguyên Hải đã khai thác gần 1 triệu m3 nhưng khai báo với ngành Thuế ở Quảng Ngãi ít hơn thực tế.

Cụ thể, số liệu quyết toán thuế tài nguyên từ năm 2017-2021 trên hệ thống cơ quan Thuế theo dõi do Công ty Hoàng Nguyên Hải khai tại mỏ đá Vạn Lý là 516.372m3.

Tuy nhiên, qua đối chiếu trực tiếp tại Thuế cơ sở 2 thành phố Đà Nẵng, Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi phát hiện có sự chênh lệch lớn.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi cho biết Công ty Hoàng Nguyên Hải là doanh nghiệp do Thuế cơ sở 2 thành phố Đà Nẵng quản lý.

Ở Quảng Ngãi, Công ty Hoàng Nguyên Hải hàng tháng công ty chỉ khai và nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, sau khi xác minh, làm việc trực tiếp với Thuế cơ sở 2 ở Đà Nẵng, từ năm 2017-2021, số liệu xuất bán ra (thể hiện hóa đơn giá trị gia tăng) có sự chênh lệch so với khối lượng kê khai nộp thuế Tài nguyên, phí bảo vệ môi trường ở Quảng Ngãi.

Cụ thể, số liệu quyết toán trên hệ thống cơ quan thuế ở Quảng Ngãi 516.372m3. Số liệu tổ xác minh trực tiếp tại Thuế cơ sở 2 thành phố Đà Nẵng là 938.234m3. “Đây có dấu hiệu trốn thuế” ông Nguyễn Văn Hoàng khẳng định.

Trước thực tế trên, ngày 21/7/2025, ông Phạm Văn Bắc, Giám đốc Công ty Hoàng Nguyên Hải đã có văn bản số 03/CV-HNH giải trình như sau: “Từ khi thành lập công ty năm 2016 cho đến nay, do công ty thay đổi nhiều kế toán nên hiện tại công ty không có bất cứ dữ liệu hàng tồn kho của năm 2016 và công ty đã cho tiến hành rà soát lại sổ sách lại từ đầu nên công ty chưa thể cung cấp được sản lượng tồn kho năm 2016.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong giấy phép khai thác khoáng sản số 61/GP-UBND ngày 1/9/2016 cấp cho Công ty Hoàng Nguyên Hải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã thống kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác đến 31/5/2016 (trước khi Công ty Hoàng Nguyên Hải được tỉnh cấp phép) tại mỏ đá Vạn Lý chỉ có 75.110 m3.

Để làm rõ số liệu chênh lệch có từ việc khai thác đá ở nơi khác hay không, lực lượng chức năng ngành Thuế ở Quảng Ngãi đã tiến hành làm việc, xác minh.

Cụ thể, trong giai đoạn trên, Công ty Hoàng Nguyên Hải chỉ có 1 mỏ khai thác đá duy nhất tại xã Nguyễn Nghiêm, mỏ Vạn Lý. “Qua làm việc, công ty trong giai đoạn khai thác 2017-2021 chỉ có 1 mỏ. Hồ sơ dữ liệu lưu tại Cơ quan Thuế ở Đà Nẵng chỉ thể hiện 1 giấy phép khai thác của mỏ này,” ông Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi khẳng định với phóng viên TTXVN.

Ngoài ra, sau năm 2024, Công ty Hoàng Nguyên Hải còn bị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi phát hiện nhiều sai phạm khác. Cụ thể, theo kết luận thanh tra (số 452/KL-STNMT ngày 24/1/2024), Công ty không niêm yết và công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường; đặt trạm cân không đúng vị trí.

Công ty mở đường vận chuyển thiết bị và phương tiện đến vị trí khai thác ở khu vực đỉnh của mỏ là thay đổi so với thiết kế được duyệt mà chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Cùng đó, Công ty Hoàng Nguyên Hải sử dụng một phần diện tích đất được Ủy ban Nhân dân tỉnh cho thuê làm bãi chứa sản phẩm khoáng sản sau chế biến là không đúng mục đích được cấp có thẩm quyền cho thuê.

Hóa đơn "nhập nhằng"

Ngoài sai phạm trong việc kê khai sản lượng khai thác thấp hơn thực tế, có dấu hiệu trốn thuế, ngành chức năng trong tỉnh Quảng Ngãi còn phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý hóa đơn tại Công ty Hoàng Nguyên Hải.

Cụ thể, Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi phát hiện các hóa đơn 17, 316, 351, 629, 630 trên bảng kê dịch vụ bán ra của Công ty Hoàng Nguyên Hải thể hiện là xóa bỏ.

Tuy nhiên tại báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn số BC26/AC trên hệ thống cơ quan Thuế cơ sở 2 thành phố Đà Nẵng theo dõi chưa xóa. Các hóa đơn từ 631, 632 và 633 trên bảng kê dịch vụ bán ra không thể hiện nội dung, giá trị của hóa đơn nhưng đã được Công ty Hoàng Nguyên Hải báo cáo đã xóa bỏ tại báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn số BC26/AC trên hệ thống cơ quan Thuế cơ sở 2 thành phố Đà Nẵng.

Cùng đó, các hóa đơn 21, 634 sử dụng hóa đơn trên hệ thống cơ quan Thuế cơ sở 2 thành phố Đà Nẵng là sử dụng nhưng trên bảng kê dịch vụ bán ra của công ty không thể hiện, không kê khai các hóa đơn này.

Trước thực tế trên, ngày 29/7/2025, Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản số 109/CHS-TCS3 chuyển vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn của Công ty Hoàng Nguyên Hải đến Cơ quan Công an tỉnh Quảng Ngãi để tiến hành điều tra khai thiếu thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng các sở ngành có liên quan trong tỉnh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường tại mỏ đá Vạn Lý, xác minh dấu hiệu “Trốn thuế, vi phạm quy định về quản lý hóa đơn” của Công ty Hoàng Nguyên Hải, đơn vị được cấp phép khai thác mỏ đá Vạn Lý./.

