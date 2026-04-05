Indonesia triển khai đồng bộ các giải pháp về an ninh lương thực

Indonesia đang triển khai các biện pháp ứng phó với nguy cơ El Niño, đồng thời khẳng định quyết tâm trở thành một cường quốc lương thực.



Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn thông báo của Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý (BMKG) cảnh báo về nguy cơ xuất hiện El Niño, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm từ tháng 4 đến tháng 6, thời điểm then chốt quyết định sản lượng lúa gạo của nước này.



Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia Andi Amran Sulaiman cho biết, để giảm thiểu rủi ro trước các hiện tượng khí hậu ngày càng cực đoan, Bộ này đang triển khai 5 chiến lược trọng điểm.

Trước hết là lập bản đồ các khu vực dễ bị hạn hán, tăng cường hệ thống cảnh báo sớm nhằm chủ động phòng ngừa. Thứ hai, tối ưu hóa quản lý nguồn nước thông qua cải tạo mạng lưới thủy lợi, tận dụng hồ chứa và mở rộng hệ thống tưới tiêu bằng bơm, bao gồm cả giếng sâu và giếng nông.

Thứ ba là đẩy nhanh gieo trồng tại các khu vực còn tiềm năng nguồn nước, đặc biệt ở Trung Java, Đông Java và Tây Java; đồng thời khuyến khích sử dụng giống lúa chịu hạn có thời gian sinh trưởng ngắn.

Thứ tư, tối ưu hóa quỹ đất, bao gồm đất ngập nước và các ruộng lúa, để có thể xuống giống ngay khi điều kiện cho phép. Cuối cùng là tăng cường phối hợp giữa chính quyền trung ương với địa phương, quân đội và các bên liên quan khác nhằm bảo đảm triển khai đồng bộ trên thực địa.



Song song với các biện pháp trên, Indonesia hiện đã đảm bảo nguồn dự trữ gạo quốc gia ở mức 4,4 – 4,5 triệu tấn và có thể tăng lên 5 triệu tấn, thậm chí 6 triệu tấn, trong 2 tháng tới.

So với cùng kỳ những năm trước khi tồn kho chỉ khoảng 1,5 triệu tấn, mức dự trữ năm nay là một bước đột phá lớn làm thay đổi cục diện an ninh lương thực quốc gia.



Bộ trưởng Andi Amran tin tưởng Indonesia đã có sự chuẩn bị khá tốt và có tiềm năng trở thành một cường quốc lương thực toàn cầu trên cơ sở hướng sự phát triển vào tự chủ và độc lập trong các lĩnh vực chiến lược như lương thực và năng lượng.

Ông khẳng định việc tăng cường dự trữ và đẩy nhanh sản xuất trên diện rộng sẽ tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của nước này nhằm bảo đảm an ninh lương thực quốc gia trong mọi kịch bản./.

