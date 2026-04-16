WB: Xung đột Trung Đông đang đe dọa an ninh lương thực toàn cầu

Trong cuộc phỏng vấn ngày 15/4, nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới (WB), ông Indermit Gill, đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ xung đột tại Trung Đông có thể đẩy thêm hàng triệu người vào cảnh đói nghèo.

Hiện nay, thế giới đã có khoảng 300 triệu người bị thiếu ăn nghiêm trọng, nhưng con số này có thể tăng thêm 20% rất nhanh chóng do những tác động dây chuyền từ cuộc xung đột.

Ông Gill giải thích cụ thể rằng việc eo biển Hormuz bị phong tỏa đã làm đứt gãy tuyến vận tải dầu mỏ huyết mạch. Vì dầu mỏ là nguyên liệu thiết yếu để sản xuất phân bón, nên giá phân bón đã tăng vọt.

Khi phân bón quá đắt và khan hiếm, các quốc gia sẽ có xu hướng ngừng xuất khẩu lương thực để tích trữ cho người dân trong nước, khiến giá lương thực thế giới bị đẩy lên cao.

Ông đặc biệt lo ngại các lệnh cấm xuất khẩu này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới những nước nghèo hoặc đang có chiến sự. Những tác động này đang ảnh hưởng mạnh đến châu Á và dự kiến sẽ sớm lan sang châu Phi.

Về kinh tế, ông Gill cảnh báo nếu xung đột kéo dài đến tháng 8/2026, lạm phát toàn cầu sẽ tăng từ 3% lên 4,7%, trong khi mức tăng trưởng của cả năm có thể bị giảm tới 40%.

Đây là "cú đòn kép" khiến các nước nghèo vừa phải gánh nợ đắt đỏ, vừa phải đối diện với giá cả sinh hoạt leo thang.

Cuối cùng, ông Gill lưu ý rằng sức mạnh của các nền kinh tế lớn như Mỹ, Ấn Độ đang làm cho những số liệu tăng trưởng chung trông có vẻ tốt, nhưng thực tế lại đang che lấp sự yếu ớt của các nền kinh tế nhỏ hơn.

Ông nhấn mạnh kịch bản tồi tệ này đang ngày càng gần hơn khi cuộc xung đột vẫn chưa có lối thoát./.

Cú sốc chiến sự Trung Đông gây ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế toàn cầu IEA, IMF và WB cho rằng cú sốc chiến sự Trung Đông đã dẫn đến giá dầu, khí đốt và phân bón tăng cao, kéo theo những lo ngại về an ninh lương thực và tình trạng mất việc làm.