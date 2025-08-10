'Vút bay lên Việt Nam': Khi thế hệ trẻ tiếp nối sứ mệnh dựng xây đất nước

Hình ảnh những cựu chiến binh nắm tay các em nhỏ đi dạo trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, là một trong những khoảnh khắc xúc động trong video ca nhạc “Vút bay lên Việt Nam” vừa ra mắt khán giả vào ngày 10/8.

Đây là sản phẩm âm nhạc của nhạc sỹ Dương Trường Giang-Trâm Trần cùng Trung tâm nghệ thuật Be Singer, có ý nghĩa chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thạc sỹ, nghệ sỹ Đinh Lan Hương, giảng viên Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội là chủ nhiệm dự án đã cùng với êkip lên ý tưởng, tổ chức sản xuất và thực hiện MV.

Chia sẻ về cảm hứng sáng tác, nhạc sỹ Trâm Trần cho rằng mỗi gia đình Việt Nam đều có ít nhất một người từng đi bộ đội, hoặc là thương binh, liệt sỹ. Gia đình cô cũng vậy. Nhạc sỹ trẻ 9X luôn thấy biết ơn sự hy sinh vĩ đại của cha ông để thế hệ hôm nay được sống trong một đất nước Việt Nam hoà bình, độc lập.

“Chiến tranh đã lùi xa hơn 50 năm, thế hệ thanh thiếu nhi ngày nay dường như sẽ ít cảm nhận được những nỗi đau chiến tranh như thời cha mẹ, tôi và nhạc sỹ Dương Trường Giang viết bài hát ‘Vút bay lên Việt Nam’ tặng các con, mong các con sẽ luôn giữ lòng biết ơn, khắc ghi công lao của các thế hệ đi trước, tiếp nối cha ông, đứng lên xây dựng và bảo vệ đất nước bằng những ước mơ lớn lao hơn nữa,” nhạc sỹ Trâm Trần chia sẻ.

Nhạc sỹ Dương Trường Giang chia sẻ về phần phối khí. Anh là tác giả ca khúc hit 'Phố không mùa' cùng nhiều bản nhạc trong các phim truyền hình nổi tiếng. (Ảnh: Mạnh Nguyễn/Vietnam+)

“Vút bay lên Việt Nam” là ca khúc được phối khí với chất liệu nhạc pop nhưng được triển khai trên biên chế của dàn nhạc giao hưởng, tạo cảm giác hùng tráng và mạnh mẽ. Mở đầu bài hát là phần dàn dây, trống giao hưởng và dàn kèn đồng vẽ nên không gian đậm chất hào hùng của dân tộc Việt Nam, ngay sau đó lại sâu lắng với một cây piano làm nền cho giọng hát thư thả kể chuyện. Càng về cuối bài hát, dàn nhạc tham gia vào lại càng dày thêm như khiến không gian bài hát vỡ oà trong niềm tự hào “Ước mơ và vút bay lên Việt Nam.”

Phần hình ảnh được thực hiện tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam để thế hệ hôm nay cùng nhìn lại quá khứ, tri ân những cống hiến, hy sinh của thế hệ trước trong chiến tranh.

Giữa không gian trưng bày những kỷ vật chiến tranh, các cựu chiến binh và các em thiếu nhi cùng sánh bước, như một sự tiếp nối thiêng liêng từ quá khứ đến hiện tại và tương lai.

MV được công chiếu vào 19h30 ngày 10/8 trên kênh Youtube, Fanpage của Trung tâm Be Singer và kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam./.