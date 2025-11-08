Sơn La: Diễn tập điểm phòng thủ khu vực Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3-Mai Sơn

Từ ngày 7-8/11, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức diễn tập điểm phòng thủ khu vực Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3-Mai Sơn (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La) năm 2025.

Cuộc diễn tập được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 chọn làm điểm sau khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính và thành lập Cụm khu vực phòng thủ.

Cuộc diễn tập trải qua 3 giai đoạn, gồm: Giai đoạn 1-Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng. Giai đoạn 2-Chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3-Thực hành tác chiến phòng thủ.

Yêu cầu đặt ra đối với cuộc diễn tập là các lực lượng thực hiện đúng kế hoạch, hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát huy tính chủ động, tư duy độc lập sáng tạo của khung tập, từng vai diễn.

Bên cạnh đó, tổ chức luyện tập, diễn tập theo đúng ý định, sát với tình hình thực tế, bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục và hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị…

Tặng quà các lực lượng tham gia diễn tập. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Tại phần diễn tập thực binh, các Trung đội Dân quân cơ động thuộc xã Mai Sơn thực hành tình huống giả định đánh chặn địch vận chuyển, tiếp tế qua điểm cao. Các khung tập đã nắm chắc thứ tự, nguyên tắc xử lý tình huống; tổ chức sử dụng lực lượng, phương tiện hiệp đồng với các lực lượng, phân công chỉ huy trong từng tình huống.

Lực lượng thực binh diễn tập bắn đạn hơi được tổ chức chặt chẽ; cán bộ, chiến sỹ có trình độ kỹ thuật, chiến thuật tốt, được huấn luyện, luyện tập thuần thục các phương án, kỹ năng sử dụng các loại vũ khí, trang bị, phương tiện trong biên chế; vận dụng linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.

Phát biểu tại cuộc diễn tập, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Nguyễn Thành Công đã ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các đơn vị, lực lượng tham gia diễn tập phòng thủ khu vực 3-Mai Sơn năm 2025.

Diễn tập thực binh tại cuộc diễn tập điểm phòng thủ khu vực Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3-Mai Sơn (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La) năm 2025. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN0

Ông Nguyễn Thành Công đề nghị, các xã, phường tham gia diễn tập tiếp tục, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, nhân dân, lực lượng vũ trang hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, quyết tâm giữ vững ổn định an ninh chính trị, tăng cường mối đoàn kết dân tộc, không để kẻ xấu lợi dụng kích động chống phá, tạo sự ổn định vững chắc ngay tại cơ sở.

Tiếp tục xây dựng phương án tác chiến, tổ chức huấn luyện, luyện tập cho các lực lượng, các cấp, các ngành theo phương án chủ động, sẵn sàng chiến đấu theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân Khu 2 đánh giá: Ban Chỉ đạo diễn tập của tỉnh Sơn La đã quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, của Quân khu, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Cùng với đó, ban hành đầy đủ văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các khung diễn tập, bảo đảm đúng nguyên tắc, vận dụng sáng tạo vào tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng thời, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập, phân công các bộ phận bảo đảm đầy đủ. Ngoài ra, điều hành diễn tập chặt chẽ, khoa học, bảo đảm đúng ý định, kế hoạch, đạt được những yêu cầu đề ra của Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 2.

Cùng với đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3-Mai Sơn và các đơn vị tham gia diễn tập điểm đã xác định tốt quyết tâm tổ chức, thực hiện nghiêm kế hoạch; tích cực, chủ động chuẩn bị diễn tập, thao trường, bắn đạn hơi theo từng giai đoạn tác chiến, phòng thủ; quá trình diễn tập đã vận hành cơ chế phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng; lực lượng thực binh luôn nỗ lực, cố gắng, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…/.

