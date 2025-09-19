Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 diễn tập chiến thuật, bắn đạn thật

Từ ngày 9-19/9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, đứng chân trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang tổ chức diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp, huấn luyện và kiểm tra bắn đạn thật súng, pháo trên biển năm 2025.

Tham gia diễn tập và bắn đạn thật có các tàu, xuồng thuộc Hải đoàn, Hải đội đơn vị cùng đại diện các cơ quan chức năng Cảnh sát biển Việt Nam và Vùng Cảnh sát biển 4.

Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng hiệp đồng chiến đấu của các cơ quan, đơn vị, đồng thời kiểm tra trình độ khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật, bản lĩnh, yếu lĩnh động tác của bộ đội trong bắn đạn thật.

Đại tá Phan Duy Cường, Phó Tư lệnh Quân sự Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trực tiếp chỉ đạo diễn tập trên thực địa. Nội dung diễn tập vòng tổng hợp được tổ chức ở cấp Hải đoàn, có hình thức đối kháng cấp Hải đội gồm 3 giai đoạn được kết nối bằng các mệnh lệnh và thông báo tác chiến. Đặc biệt, giai đoạn 3, thực hành chiến đấu đối kháng với các tình huống đấu tranh được thực hiện tăng dần theo yêu cầu, ý định của Ban chỉ đạo diễn tập.

Tiếp đến, đối với nội dung bắn đạn thật, các tàu và từng cán bộ, chiến sỹ đã nắm chắc quy tắc bảo đảm an toàn, tính năng, kỹ chiến thuật của các loại vũ khí đạn, quy trình thực hiện từng bài bắn, bình tĩnh, tự tin, hoàn thành tốt nội dung các bài bắn, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Kết thúc nhiệm vụ diễn tập, Bộ Tư lệnh Vùng tổ chức rút kinh nghiệm chặt chẽ ở các cấp.

Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được trong diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp và bắn đạn thật trên biển năm 2025.

Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 yêu cầu, các cơ quan, đơn vị tiếp tục nắm chắc chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; nghiên cứu sâu, làm rõ nội dung diễn tập đối kháng với các tình huống sát với thực tế nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh, an toàn biển đảo trong tình hình hình mới; tích cực, chủ động triển khai toàn diện, đồng bộ biện pháp để nâng cao chất lượng huấn luyện…

Cuộc diễn tập chiến thuật và bắn đạn thật trên biển năm 2025 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã hoàn thành tốt nội dung, kế hoạch đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, cuộc diễn tập nhằm nâng cao toàn diện năng lực của lực lượng Vùng Cảnh sát biển 4 trong tình hình mới, nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ -chiến thuật, khai thác và sử dụng vũ khí trang bị, kiểm tra năng lực chỉ huy, thực hành đối kháng đấu tranh trên biển, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng thực thi pháp luật và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.

Vùng Cảnh sát biển 3 diễn tập chiến thuật, bắn đạn thật trên biển Diễn tập chiến thuật trên biển nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Cảnh sát biển trong tình hình mới; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.