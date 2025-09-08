Diễn tập Công binh trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ

Các tình huống giả định sát thực tế đã được triển khai, nhằm giúp cán bộ, chiến sỹ rèn luyện bản lĩnh, xử lý linh hoạt và sẵn sàng bước vào môi trường đa quốc gia đầy thử thách.

Cuối tháng 9 này, Đội Công binh số 4 của Việt Nam sẽ lên đường tới Abyei – khu vực tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan - để làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA.

Những ngày này, không khí luyện tập tại đơn vị đang rất khẩn trương. Các tình huống giả định sát thực tế đã được triển khai, nhằm giúp cán bộ, chiến sỹ rèn luyện bản lĩnh, xử lý linh hoạt và sẵn sàng bước vào môi trường đa quốc gia đầy thử thách.

Trong một tình huống giả định được xây dựng công phu, tổ cầu đường đang làm nhiệm vụ thi công thì bất ngờ bị người dân địa phương đến ngăn cản, cho rằng đây là phần đất thuộc sở hữu của họ.

Không vũ lực. Không đối đầu. Chỉ có lời nói điềm tĩnh, lý lẽ thuyết phục và sự tôn trọng. Những cán bộ công binh Việt Nam đã xử trí tình huống đúng theo các quy tắc của Liên hợp quốc, kết hợp với tinh thần nhân văn và tôn trọng văn hóa sở tại./.