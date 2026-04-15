Truyền thông Singapore: Những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam

Phóng viên TTXVN tại Singapore dẫn nguồn CAN cho biết ngày 14/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến Trung Quốc trong chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trên cương vị người đứng đầu nhà nước, báo hiệu những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung Quốc là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trong số nhiều chuyến thăm sắp tới trên cương vị nguyên thủ quốc gia.

Với vai trò lãnh đạo vững chắc cả với tư cách Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch nước, các nhà phân tích tin rằng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang ở vị thế rất tốt để khai thác hiệu quả các khuôn khổ hợp tác quốc tế, phục vụ mục tiêu phát triển đất nước.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang tìm kiếm vai trò lớn hơn về địa chính trị, một sự chuyển dịch lớn đã được đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam hồi tháng Một vừa qua.

Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế là một nhân tố tích cực trên trường quốc tế. Năm 2024, Việt Nam đã khởi xướng Diễn đàn Tương lai ASEAN như một diễn đàn thường niên, thu hút các nhà lãnh đạo toàn cầu, trong đó có Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Tổng thống Timor Leste Jose Ramos-Horta và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon.

Tháng Ba vừa qua, Hà Nội đăng cai tổ chức Đối thoại chiến lược cấp bộ trưởng “3+3” lần đầu tiên giữa Việt Nam và Trung Quốc trong lĩnh vực công an, quốc phòng và ngoại giao.

Việt Nam cũng đang chuẩn bị đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) vào năm 2027 và sẽ đảm nhiệm chức Chủ tịch ASEAN trong thời gian tới. Đây là những dấu hiệu cho thấy tầm ảnh hưởng ngoại giao ngày càng lớn mạnh của Việt Nam.

Theo nhận định của giới quan sát, vai trò địa chính trị của Việt Nam đang bắt đầu thay đổi. Việt Nam theo đuổi 2 mục tiêu chính: duy trì tăng trưởng kinh tế và tăng cường quốc phòng, an ninh.

Ông Lê Hồng Hiệp - nghiên cứu viên cao cấp và điều phối viên chương trình nghiên cứu Việt Nam tại Viện ISEAS-Yusof Ishak - nhận định trong bối cảnh hiện nay khi nhiều biến động địa chính trị có xu hướng làm suy yếu hòa bình và ổn định khu vực, nhiệm vụ quốc phòng từ sớm, từ xa đã trở nên nổi bật hơn từ quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo ông Lê Hồng Hiệp, đây là lý do Đảng Cộng sản Việt Nam nâng cao vai trò của đối ngoại lên vị trí trọng yếu, thường xuyên.

Cùng chung quan điểm, ông Lye Liang Fook - nghiên cứu viên cao cấp tại ISEAS-Yusof Ishak - cho rằng với dân số tương đối lớn tại Đông Nam Á và sự năng động của nền kinh tế, Việt Nam đang tìm cách giữ vai trò lớn hơn trong địa chính trị. Trước những thách thức toàn cầu, Việt Nam và các quốc gia khác cần phải đóng vai trò tích cực hơn để đa dạng hóa phát triển, tìm kiếm cơ hội thị trường mới và hợp tác với các đối tác chủ chốt để tiếp tục tăng trưởng và duy trì ổn định.

Theo giới phân tích tại Singapore, việc Việt Nam ngày càng tham gia rộng rãi vào các hoạt động toàn cầu sẽ củng cố hình ảnh đất nước như một "cường quốc tầm trung đang trỗi dậy," sẵn sàng đóng góp tích cực hơn vào các nỗ lực hòa bình quốc tế. Điển hình là sự tham gia của Việt Nam vào các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại châu Phi trong thập kỷ qua, một dấu hiệu cho thấy Việt Nam sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm toàn cầu lớn hơn.

Ông Lê Hồng Hiệp nhận định: “Việt Nam có thể đóng vai trò tích cực hơn trong tương lai nếu có thể duy trì phát triển kinh tế và có thêm nguồn lực cho các đóng góp cũng như cam kết quốc tế của mình”./.

