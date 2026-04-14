Đà Nẵng thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng bền vững, đổi mới sáng tạo

Sau một ngày làm việc nghiêm túc, Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bế mạc chiều 14/4.

Tại kỳ họp, 19 nghị quyết được thông qua là những văn bản quan trọng, vừa tạo nền tảng để bộ máy chính quyền thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 sớm vận hành ổn định, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, vừa kịp thời tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, bảo đảm các nhiệm vụ phát triển của thành phố được triển khai liên tục ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Phát biểu bế mạc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương chuyển trạng thái từ kiện toàn sang tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tinh thần chủ động, quyết liệt và hiệu quả hơn. Thành phố tiếp tục cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời và hiệu quả các chủ trương lớn của Trung ương, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh một yêu cầu có tính nền tảng là phải tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp, gắn với yêu cầu tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng vận hành của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là ở cấp cơ sở. Bộ máy sau sắp xếp phải thực sự gần dân, hiệu quả, phục vụ tốt hơn.

Tại kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng nêu rõ ưu tiên hàng đầu của Ủy ban Nhân dân thành phố trong nhiệm kỳ 2026-2031 là tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn,” “nút thắt” đối với các dự án, công trình trọng điểm theo Kết luận số 182-KL/TW ngày 29/7/2025 của Bộ Chính trị về quan điểm, chủ trương xử lý vi phạm pháp luật đất đai xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực.

Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục khơi thông và huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư, đưa nguồn lực vào nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng trong bối cảnh môi trường quốc tế còn nhiều biến động, khó lường; phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, bảo đảm an sinh xã hội.

Dịch vụ vận chuyển, bốc xếp hàng hóa qua cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Thành phố sớm hoàn thiện và tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Khu thương mại tự do Đà Nẵng gắn với cảng biển Liên Chiểu, Khu kinh tế mở Chu Lai gắn với hệ thống Cảng biển Tam Hòa-Tam Hiệp, sân bay Chu Lai; các khu đô thị động lực phía Nam thành phố theo Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt.

Từ đó hình thành cực tăng trưởng mới về logistics, công nghiệp và đô thị; tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phát triển dịch vụ chất lượng cao, thu hút nhà đầu tư chiến lược, xây dựng hạ tầng logistics hiện đại, tạo việc làm có chất lượng; qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế quốc tế của địa phương, hướng tới xây dựng thành phố đáng sống, đáng đến và đáng đầu tư.

Cùng với đó, thành phố Đà Nẵng tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng bền vững, đổi mới sáng tạo, lấy khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh làm động lực tăng trưởng; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; thu hút hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước.

Địa phương từng bước hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại; trong đó chú trọng phát triển khu vực công nghiệp theo hướng công nghệ cao, công nghiệp xanh, tạo nền tảng vững chắc để thành phố phát triển nhanh và bền vững, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số một cách bền vững trong giai đoạn tới./.

