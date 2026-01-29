Cảnh sát biển triển khai đồng bộ công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán

Chiều 29/1, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam do Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chuẩn bị Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng và chỉ huy các cơ quan, đơn vị đón tiếp và làm việc với đoàn.

Báo cáo với đoàn công tác, Đại tá Phan Duy Cường, Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, đơn vị đã duy trì tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, lực lượng, phương tiện trực chiến… luôn đảm bảo theo quy định.

Tư tưởng, tinh thần cán bộ, chiến sĩ ổn định, an tâm công tác, xác định rõ trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ.

Bộ Tư lệnh Vùng đã triển khai toàn diện các mặt công tác phục vụ đón Xuân Bính Ngọ năm 2026, bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần cho bộ đội.

Đơn vị thực hiện nghiêm, triển khai đồng bộ kế hoạch phòng, chống tội phạm ma túy, buôn bán người, tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn công tác ghi nhận các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã chủ động xây dựng kế hoạch, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm đầy đủ quân số, phương tiện, vật chất. Cán bộ, chiến sỹ đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam yêu cầu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, nắm chắc tình hình trên biển, duy trì nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Đồng thời, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội để cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh, an toàn các vùng biển trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cũng tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức hội nghị quán triệt giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tham gia kiểm tra, chúc Tết các đơn vị phía Nam và các tàu thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) khu vực biển giáp ranh Việt Nam - Thái Lan - Malaysia - Indonesia.

Cảnh sát biển Việt Nam giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị đảm bảo mọi lực lượng tham gia đều nắm rõ kế hoạch, trách nhiệm và phương thức phối hợp trong dịp Tết cũng như trong công tác chống IUU.

Tổ chức kiểm tra, chúc Tết các đơn vị phía Nam, động viên tinh thần cán bộ, chiến sỹ, kết hợp kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ trên thực địa, đảm bảo an ninh, trật tự trên biển trong dịp Tết

Cùng với đó, triển khai lực lượng chống khai thác IUU, tập trung vào khu vực biển giáp ranh, nơi thường xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn tàu cá vi phạm.

Nâng cao ý thức ngư dân và chủ phương tiện, thuyền trưởng tàu cá thông qua tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở để ngư dân hiểu rõ hậu quả của việc khai thác bất hợp pháp, từ đó tuân thủ quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản trên biển./.

Hải Phòng: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đưa Tết sớm đến đặc khu Bạch Long Vĩ Chương trình Xuân biên cương-Tết hải đảo diễn ra trong ngày 24-25/1 tại đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, lan tỏa tinh thần mùa Xuân nơi đầu sóng ngọn gió.