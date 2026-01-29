Hỏa hoạn thiêu rụi 6 hộ kinh doanh sản xuất hàng mã tại Bắc Ninh

Khoảng 15 giờ 15 ngày 29/1, một vụ hỏa hoạn lớn bất ngờ xảy ra tại khu phố Đạo Tú, Song Hồ, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, thiêu rụi 6 căn nhà của các hộ kinh doanh, sản xuất hàng mã. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương huy động khoảng 10 xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ, chiến sỹ tham gia dập lửa.

Do đám cháy bùng phát mạnh từ bên trong các căn nhà, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Ninh phải đập tường, phá cửa để tiếp cận sâu bên trong, triển khai các biện pháp khống chế ngọn lửa.

Ngoài ra, bên trong các cửa hàng chứa nhiều vật liệu dễ cháy như: giấy, tre, nứa cùng lượng lớn dầu thắp hương... khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội và lan nhanh, tạo thành cột khói đen dày đặc bốc cao hàng trăm mét.

Đến khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song nhiều tài sản, hàng hóa bên trong 6 căn nhà đã bị thiêu rụi.

Các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và đánh giá thiệt hại./.

