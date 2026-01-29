Lâm Đồng: Gỡ khó cho doanh nghiệp xử lý rác ở Bảo Lộc

Ngày 28/1, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc và lãnh đạo các sở, ngành đã tổ chức đi thị sát thực địa tại Nhà máy xử lý chất thải rắn khu vực 4 phường thuộc thành phố Bảo Lộc (cũ).

Qua tình hình thực tế và thông tin từ phía nhà đầu tư cùng các sở, ngành và chính quyền cơ sở, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã cùng các bên xem xét lại vấn đề 1 cách khách quan, chỉ đạo tìm giải pháp tháo gỡ cho nhà đầu tư.

Về thực trạng hoạt động của nhà máy, ông Lê Đình Trọng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường xanh Friendly là đơn vị đầu tư Nhà máy xử lý chất thải rắn Bảo Lộc tại Thôn 2, phường 3 Bảo Lộc, cho biết: Sau nhiều năm hoạt động hết sức khó khăn do nguyên nhân chủ quan và khách quan, đến tháng 6/2025 đơn vị đã đầu tư trở lại nhà máy.

Hiện tại đơn vị đã tái cấu trúc nhân sự; thực hiện thanh toán gần 2 tỷ đồng nợ lương cho hàng chục công nhân giai đoạn từ tháng 12/2023 đến tháng 6/2024; trả nợ khoảng 3 tỷ đồng nợ bảo hiểm xã hội cho người lao động và tiền thuế, tiền phạt thuế của doanh nghiệp; tổ chức thanh toán đầy đủ lương cho công nhân theo đúng thời hạn…

Doanh nghiệp tập trung đầu tư nâng cấp, mua sắm thiết bị như làm mới 2 hệ thống tách lọc, trùng tu 2 lò đốt và 2 băng tải, khơi thông hệ thống khí nhằm hạn chế khí thải ra môi trường.

Đặc biệt, đơn vị đã bổ sung thêm 2 lò đốt công xuất 80 tấn/ngày để xử lý lượng rác thải tồn đọng từ nhiều tháng qua. Đến thời điểm này, mỗi ngày Nhà máy xử lý khoảng 400 tấn rác thải rắn, trong đó có 140-200 tấn tiếp nhận mới, còn lại là lượng rác tồn đọng.

Hiện tại, lượng rác tồn từ nhiều năm trước tập kết trong khuôn viên Nhà máy còn khoảng 40.000 tấn, doanh nghiệp đặt kế hoạch đến tháng 9/2026 sẽ xử lý hết lượng rác thải tồn đọng này…

Theo đại diện chủ đầu tư, khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp là sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, từ tháng 6 đến tháng 9/2025 doanh nghiệp chưa được thanh toán kinh phí xử lý rác thải giai đoạn này.

Còn giai đoạn hiện tại, tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa thống nhất phương án giao cho đơn vị nào ký hợp đồng với doanh nghiệp để chi trả kinh phí xử lý rác thải sinh hoạt.

Mặt khác, đoạn đường từ Quốc lộ 20 vào khu vực Nhà máy hiện đã xuống cấp trầm trọng, mùa mưa xe chở rác không thể vào, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh đầu tư sửa chữa, nâng cấp…

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng (đứng giữa) kiểm tra hoạt động của Nhà máy xử lý chất thải rắn Bảo Lộc. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước tình trạng vướng mắc về phương án hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân 4 phường (tách ra sau khi không còn thành phố Bảo Lộc) thống nhất đề xuất các phương án xử lý.

Cụ thể trong quý I/2026 đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng khu vực Bảo Lộc thay các phường thực hiện ký hợp đồng thu gom, vận chuyển rác với Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc và ký hợp đồng xử lý rác thải với Công ty cổ phần Môi trường xanh Friendly.

Với những tháng còn lại của năm 2026, đại diện Ủy ban Nhân dân của 4 phường đưa ra 2 phương án, phương án 1 tiếp tục thực hiện như Quý 1.

Phương án 2 giao cho từng Ủy ban Nhân dân phường chủ động thực hiện do kinh phí từ ngân sách nhà nước đã phân bổ riêng cho từng phường. Tuy nhiên phương án này gặp rất nhiều khó khăn về nhân lực; giá trúng thầu chênh lệch giữa các phường; phát sinh tang lượng xe thu gom vận chuyển; bãi tập kết rác của Nhà máy không đủ chỗ để tách riêng rác của từng phường nên khó khăn khi nghiệm thu thanh toán…

Trước những khó khăn, nhất là về cơ chế quản lý nhà nước, cơ chế tài chính chưa thống nhất trong việc ký hợp đồng, nghiệm thu thanh toán kinh phí xử lý chất thải rắn trên địa bàn Bảo Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương tháo gỡ cho doanh nghiệp.

Cụ thể sở Tài chính cùng sở Nông nghiệp và Tài nguyên phải sớm phối hợp thống nhất một 1 phương án trình Ủy ban Nhân dân tỉnh trong đầu tháng 2. Làm sao để doanh nghiệp sớm yên tâm hoạt động trước Tết Nguyên đán, là thời gian lượng rác thải sinh hoạt tăng đột biến.

Các sở, ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân phường 3 Bảo Lộc tạo điều kiện giao đất cho doanh nghiệp nhanh chóng thực hiện giai đoạn 2 của dự án để tăng công xuất xử lý chất thải rắn của Nhà máy.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư Nhà máy nhanh chóng đưa thêm 2 lò đốt rác dự phòng vào hoạt động để khẩn trương giải quyết hàng chục ngàn tấn rác thải vẫn còn tồn đọng từ nhiều năm trước. Đồng thời triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường phát sinh trong quá trình đốt, xử lý rác thải…

Từ nhiều năm qua,vấn đề thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt của thành phố Bảo Lộc, nay là các Phường 1, 2, 3- Bảo Lộc và phường B’Lao luôn là vấn đề nóng của tỉnh Lâm Đồng.

Bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2017, Nhà máy xử lý chất thải rắn Bảo Lộc trải qua nhiều sự cố, nhất là giai đoạn từ năm 2020- 2025. Nguyên nhân chủ yếu do mâu thuẫn trong nội bộ doanh nghiệp dẫn đến hoạt động của Nhà máy không được quản lý, đầu tư theo đúng kế hoạch.

Nhiều thời điểm gần 60 công nhân của Nhà máy bị nợ lương gần 1 năm với số tiền gần 2 tỷ đồng; doanh nghiệp không đóng bảo hiểm cho công nhân hàng trăm triệu đồng… khiến công nhân nghỉ việc, khiếu nại tập thể nhiều ngày.

Hệ thống thiết bị của Nhà máy không được duy tu bảo dưỡng nên hư hỏng thường xuyên. Nhà máy nhiều lần phải ngừng hoạt động nhiều ngày, khiến cho lượng rác thải không được thu hồi, ùn ứ trên các tuyến đường gây ô nhiễm cho thành phố Bảo Lộc.

Có thời điểm, lượng rác thải tồn đọng trong khuôn viên của Nhà máy lên tới 66.000 tấn, rác chất cao phủ kín toàn bộ diện tích của khu vực, không còn diện tích trống để tập kết lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày của gần 200.000 người dân sinh sống trên địa bàn.../.

