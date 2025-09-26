TP Hồ Chí Minh: Nhiều cư dân tại một chung cư nhập viện sau khi ăn bánh mỳ

Ngày 26/9, Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ việc hàng chục cư dân tại một chung cư ở phường Long Bình phải nhập viện với triệu chứng sốt cao, nôn ói, nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mỳ mua tại một tiệm bánh trong khu vực.

Theo thông tin ban đầu, các ca nghi ngộ độc tập trung ở những người đã ăn bánh mỳ vào ngày 24/9.

Nhiều bệnh nhân, trong đó có cả trẻ em, nhập viện trong tình trạng nặng với các biểu hiện sốt cao liên tục, đau bụng dữ dội, nôn ói và tiêu chảy. Một số trường hợp được chẩn đoán nhiễm khuẩn đường ruột nặng và phải điều trị bằng thuốc liều cao.

Một số phụ huynh cho biết con em họ xuất hiện triệu chứng đau bụng sau khi ăn bánh mỳ và xôi vào buổi sáng. Đến chiều, tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn và phải nhập viện theo dõi.

Ước tính ban đầu có vài chục người bị ảnh hưởng với mức độ khác nhau. Hiện nhiều bệnh nhân đã ổn định và xuất viện, song vẫn còn một số trường hợp tiếp tục được theo dõi, điều trị tại các cơ sở y tế.

Theo phản ánh của người dân, thương hiệu bánh mỳ này có ba điểm bán trong khu vực và cả ba nơi đều ghi nhận có người gặp vấn đề sức khỏe sau khi ăn.

Đại diện Ủy ban Nhân dân phường Long Bình (Thành phố Hồ Chí Minh) xác nhận đã tiếp nhận thông tin và đang phối hợp với công an cùng các đơn vị liên quan để xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

