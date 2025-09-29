Thanh Hóa: Cầu cứng xã Quan Sơn bị sạt nghiêm trọng, nguy cơ bị sập bất cứ lúc nào

Tối 29/9, bà Vi Thị Trọng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã miền núi Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Do ảnh hưởng của bão số 10, cây cầu cứng trên địa bàn xã Quan Sơn bắc qua sông Lò, nối từ Quốc lộ 217 sang khu phố 2, khu phố 5 vừa bị sạt lở nghiêm trọng, có nguy cơ bị sập cầu bất cứ lúc nào.

Người dân xung quanh hoảng hốt khi chứng kiến cảnh từng mảng bêtông ở 2 bên lan can cầu bị kéo sập, nếu cầu bị sập sẽ làm cô lập các hộ dân bên kia sông.

Tại hiện trường, do ảnh hưởng của bão số 10, cây cầu này đã bị sạt lở hàm ếch vào 2 bên mố, hai bên lan can đầu cầu đã bị kéo sập, ăn sâu vào chân cầu, kéo theo gãy đổ các cột điện, hiện cầu đang có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào nếu trời vẫn tiếp tục mưa lớn. Ngoài ra, tại bờ sông ven đầu cầu cũng đang có dấu hiệu sạt lở, ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân sống trong khu vực.

Trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân xã Quan Sơn đã sơ tán 104 hộ dân với 396 nhân khẩu ở khu vực nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn. Đồng thời, cử lực lượng dân quân trực 24/24, cắm biển cảnh báo không cho người và phương tiện qua lại.

Cũng trong tối 29/9, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết, tính đến tối nay, toàn tỉnh có 2 người chết, 2 người bị thương, hai người chết là ông Lê Ngọc Hùng, sinh năm 1965, Bí thư thôn Bản Thiện 3 xã Triệu Sơn bị cây đổ vào người làm tử vong và bà Trịnh Thị Đào, sinh năm 1959, thôn Tự Đông, xã Hoằng Phú, bị nhà cấp 4 trong khu trang trại bị sập đè vào người làm bị thương, được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa Hợp Lực nhưng không qua khỏi.

Về nhà ở, toàn tỉnh có 602 nhà bị thiệt hại,; trong đó, 10 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 592 nhà bị hư hỏng, tốc mái, sập mái, 838 nhà bị ngập nước, 17 công trình phụ bị hư hỏng. Nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất tại xã Kim Tân là 17 hộ/63 khẩu, đã thực hiện sơ tán các hộ dân đến nơi an toàn. Thiệt hại về nông nghiệp, gồm có 1.567 ha lúa bị ngập, 806 ha hoa màu, rau bị ngập, 1.839 cây bóng mát, cây xanh đô thị bị đổ gãy, 14 điểm trường bị ngập...

Thiệt hại về giao thông, nhiều tuyến đường bị ngập gây tắc đường 42 vị trí, 11 vị trí đường giao thông bị sạt lở... Sạt lở mái đê phía sông đoạn từ K54+820-K54+980 đê hữu sông Mã phường Quảng Phú (dài 160 m và sạt vào mái đê từ 1,5-2,0 m). Vỡ tuyến đê hữu sông Thị Long, đoạn từ K0+350 - K0+370 (dài 20m), thuộc xã Các Sơn. Thiệt hại về công nghiệp với 203 cột điện bị gãy, đổ; 02 trạm biến thế bị...

Ngoài ra, đã có 85 xã, phường đã chủ động sơ tán 5.137 hộ/20.015 khẩu sinh ở khu vực nguy hiểm đã sơ tán đến nơi an toàn; trong đó, số dân sơ tán ở khu vực phạm vi 200 m tính từ mép nước trở vào là 2.451 hộ/8.927 khẩu. Đồng thời, đã tổ chức kêu gọi, sơ tán 484 lao động trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản (518 lồng bè/248 lao động và 229 chòi canh/236 lao động). Hiện Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh để tập trung khắc phục thiệt hại do mưa bão gây ra.

Hưng Yên có 2 người tử vong, 11 người bị thương do giông lốc

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Hưng Yên, tính đến 17 giờ ngày 29/9, giông lốc đã khiến 2 người tử vong và 11 người bị thương; trong đó, xã Thái Thụy có 2 người tử vong và 6 người bị thương; xã Thái Ninh có 3 người bị thương và 2 người còn lại thuộc các địa phương khác.

Dông lốc gây nhiều thiệt hại tại xã Thái Thụy (Hưng Yên). (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVVN)

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận và nhiều lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành và các địa phương đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại; đồng thời chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do giông lốc gây ra.Trận giông lốc đã khiến 300 ngôi nhà, mái tôn bị hư hại; 28 cột điện và 1 trạm biến thế bị gãy, đổ; 250 cây lớn bị gãy, đổ. Toàn tỉnh có khoảng 870 ha lúa bị đổ, chiếm 0,9% diện tích.

Do ảnh hưởng của mưa bão trên địa bàn tỉnh có 50 ha thủy sản ngoài đê của xã Đồng Châu, xã Thái Thụy bị ngập bờ do nước biển dâng cao. Bên cạnh đó, mực nước sông Hồng đoạn qua xã Minh Tân dâng cao cũng đã khiến 50m bờ bao phía thượng lưu cống Tân Áp, phía K193+030, đê Hồng Hà II bị tràn và vị trí này đã được xử lý giờ đầu.

Tại xã Hưng Phú, đường giao thông (đường ra Đồn Biên phòng Cửa Lân) bị sạt lở phần mái 10m2. Ngay sau sự cố xảy ra, Đồn Biên phòng Cửa Lân đã phối hợp với chính quyền địa phương tập trung nhân lực, vật lực để khắc phục.

Do ảnh hưởng hoàn lưu sau bão, đêm 29/9, vùng biển ngoài khơi tỉnh Hưng Yên còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động mạnh. Trên đất liền, khu vực các xã phía Nam và ven biển có gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7. Từ nay đến hết ngày 30/9, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm. Các phương tiện tàu cá, các hoạt động nuôi trồng, khai thác thủy hải sản trên biển, ven biển trong đêm nay vẫn chịu rủi ro rất lớn của gió mạnh, sóng lớn.

Tỉnh Hưng Yên yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương di dời các hộ dân sinh sống tại khu vực nhà yếu, nhà tạm, khu vực nguy hiểm vào nơi an toàn để phòng dông, lốc. Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tối đa có thể đối với các gia đình có người bị nạn theo đúng quy định; phối hợp, hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự chu đáo cho những người bị thiệt mạng theo phong tục của địa phương.

Ủy ban nhân dân xã, phường triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân bị thiệt hại do thiên tai theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, không để người dân nào không có chỗ ở, thiếu đói, thiếu mặc, nước uống. Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức cứu chữa miễn phí cho người bị thương do ảnh hưởng của bão số 10 gây ra với tỉnh thần khẩn trương nhất, kịp thời nhất. Công ty Điện lực tỉnh Hưng Yên kiểm tra, khắc phục ngay các sự cố về điện để đảm bảo cung cấp điện phục vụ bơm tiêu úng và sản xuất của người dân.

Các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi: tỉnh Hưng Yên, Bắc Thái Bình, Nam Thái Bình, Bắc Hưng Hải tranh thủ mở tối đa các cống để tiêu nước trong hệ thống đề phòng mưa lớn gây ngập úng cho lúa và hoa màu, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu đô thị; vận hành các trạm bơm điện để bơm tiêu úng. Ủy ban Nhân dân các xã, phường chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương khơi thông dòng chảy, triệt để tiêu nước trong hệ thống bảo vệ sản xuất.Các sở, ngành và các địa phương tăng cường công tác kiểm tra công trình đê điều, đặc biệt là các vị trí, công trình trọng điểm xung yếu, công trình đang triển khai thi công trên các tuyến đê, đặc biệt là các tuyến đê cửa sông, đê biển; phát hiện công trình không đảm bảo an toàn phải chủ động huy động lực lượng, phương tiện, vật tư để xử lý, củng cố ngay.

Gần 8.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng do ngập úng, gãy đổ

Bão số 10 sau khi đổ bộ đã gây ra nhiều thiệt hại về sản xuất nông nghiệp tại các tỉnh khu vực Trung du, Đồng bằng sông Hồng và miền Trung. Theo thống kê đến 17 giờ ngày 29/9 của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổng diện tích cây trồng bị ảnh hưởng do ngập úng, gãy đổ gần 8.000 ha. Các địa phương đang khẩn trương triển khai các giải pháp tiêu úng, vận hành công trình thủy lợi nhằm giảm thiểu thiệt hại kéo dài sau mưa bão. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận sự cố mất an toàn nào tại các công trình thủy lợi.

Tại khu vực Trung du và Đồng bằng sông Hồng, tổng diện tích cây trồng bị ngập úng và gãy đổ là 2.963 ha. Trong số đó, tỉnh Ninh Bình bị thiệt hại nặng nhất với 1.904 ha lúa. Tỉnh Lào Cai ghi nhận 188,7 ha bị ảnh hưởng, bao gồm 97,4 ha lúa. Tỉnh Hưng Yên có 870 ha lúa bị gãy đổ. Các địa phương khác trong khu vực hiện vẫn đang tiếp tục thống kê và cập nhật thiệt hại.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân thu dọn cây cối bị gãy đổ. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Tại khu vực Bắc Trung Bộ, tổng diện tích nông nghiệp bị ngập úng là 4.770 ha. Riêng tỉnh Thanh Hóa có 2.300 ha lúa và 200 ha hoa màu bị ảnh hưởng. Nghệ An ghi nhận 336 ha lúa và 751 ha hoa màu bị thiệt hại. Hà Tĩnh có 987 ha hoa màu bị ngập úng, trong khi Quảng Trị bị ảnh hưởng 105 ha lúa và 91 ha màu. Số liệu tại một số địa phương khác trong khu vực cũng đang tiếp tục được cập nhật. Tại khu vực Nam Trung Bộ, thiệt hại ghi nhận là 29,5 ha cây trồng, chủ yếu tập trung tại thành phố Đà Nẵng.

Dự báo trong các ngày 29-30/9, mưa lớn có khả năng tiếp diễn tại nhiều khu vực. Trước tình hình đó, nguy cơ ngập úng trên diện rộng vẫn hiện hữu, đặc biệt tại các vùng trũng thấp.Cụ thể, tại khu vực Bắc Bộ, dự kiến sẽ có khoảng 5.000-10.000 ha diện tích nông nghiệp có nguy cơ ngập úng, chủ yếu tập trung tại các tỉnh Ninh Bình, Hưng Yên và Phú Thọ. Tại khu vực Bắc Trung Bộ, nguy cơ ngập úng cao hơn, với diện tích ước tính từ 10.000-15.000 ha, tập trung nhiều tại Thanh Hóa và Nghệ An.

Trước tình hình mưa lớn kéo dài sau bão, các địa phương đã nhanh chóng triển khai các biện pháp tiêu thoát nước. Khu vực Trung du và Đồng bằng sông Hồng đã vận hành 66 trạm bơm với tổng cộng 346 máy. Cụ thể, tỉnh Ninh Bình vận hành 49 trạm với 247 máy; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà vận hành 10 trạm/61 máy; tỉnh Bắc Ninh có 4 trạm/16 máy; Phú Thọ 1 trạm/1 máy và Hà Nội là 2 trạm/21 máy. Các địa phương còn lại cũng đang tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện để tiêu úng cho các vùng sản xuất bị ảnh hưởng.

Tại khu vực Bắc Trung Bộ, tỉnh Thanh Hóa hiện đang vận hành 18 trạm bơm với 78 máy. Bên cạnh đó, các tỉnh trong khu vực như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị đang khai thác hiệu quả các công trình tiêu tự chảy để đẩy nhanh tiến độ tiêu úng, bảo vệ diện tích cây trồng.

Các hồ chứa ở Bắc Trung Bộ đang được vận hành xả tràn: Cửa Đạt (Thanh Hóa), Vực Mấu (Nghệ An), Sông Sào (Nghệ An), Tả Trạch (Huế); ở Bắc Bộ là: hồ Bản Mòng (tỉnh Sơn La), hồ Ngòi Giành (Phú Thọ), hồ Yên Lập và hồ Khe Chè (Quảng Ninh), hồ Khuôn Thần và hồ Suối Cấy (Bắc Ninh).

Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có các hồ đang được vận hành xả tràn nhằm điều tiết lũ và đảm bảo an toàn công trình cũng như vùng hạ du là: Đăk Bla (Quảng Ngãi); Ayun Hạ (Gia Lai); Ea Súp Thượng, Ea Súp Hạ, Ea Kao, Buôn Yong (Đắk Lắk); Suối Dầu, Tà Rục, Cam Ranh, Sông Cái (Khánh Hòa); Trà Tân, Cẩm Hang, Sông Phan (Lâm Đồng).

Hiện nay, công tác thống kê, đánh giá thiệt hại và triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả vẫn đang được các địa phương tích cực thực hiện. Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành phố, đơn vị quản lý công trình thủy lợi để chỉ đạo, đôn đốc việc vận hành công trình thủy lợi, hỗ trợ kỹ thuật và đảm bảo an toàn hệ thống công trình sau mưa bão.

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đề nghị các địa phương và đơn vị liên quan được yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình thủy lợi, đặc biệt là các công trình đang thi công và hồ chứa nước.

Đối với các công trình đang thi công, cần xây dựng phương án tổ chức thi công phù hợp với điều kiện thời tiết, tuyệt đối không để xảy ra sự cố do ảnh hưởng của mưa lũ. Nghiêm cấm triển khai các hạng mục không đáp ứng yêu cầu về tiến độ hoặc chưa đảm bảo các điều kiện thi công an toàn trong mùa lũ.

Đối với các hồ chứa nước, việc vận hành phải thực hiện theo đúng quy trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các hồ có cửa van xả lũ phải được điều chỉnh mực nước phù hợp, bảo đảm an toàn công trình và không xả lũ bất thường gây nguy hiểm cho vùng hạ du. Đồng thời, cần tích nước hợp lý đối với những hồ chứa hiện có dung tích trữ thấp. Việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi xả lũ, cũng như khi có nguy cơ xảy ra sự cố, phải được thực hiện đầy đủ và nghiêm túc.

Các địa phương, đơn vị quản lý công trình cần duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ trong suốt thời gian có mưa, lũ. Cần bố trí lực lượng thường trực tại các công trình có nguy cơ xảy ra sự cố, đặc biệt là các hồ chứa đã đầy nước, để kịp thời xử lý các tình huống bất thường theo phương châm “bốn tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ./.

