Thanh Hóa: Chung sức cùng người dân khắc phục hậu quả bão số 10

Do ảnh hưởng của bão số 10, từ chiều 28/9 đến trưa 29/9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa lớn kéo dài kèm gió mạnh, gây ngập lụt, sạt lở và thiệt hại nặng về nhà cửa, hoa màu cũng như hạ tầng giao thông tại nhiều địa phương. Các lực lượng chức năng trong tỉnh đang nỗ lực cùng người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Kịp thời cứu nạn nhiều người dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Trước tình hình mưa lớn kéo dài khiến nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị ngập sâu, cô lập, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng triển khai các phương án, kịp thời đưa nhiều người dân đến nơi an toàn.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa, hồi 8 giờ 40 ngày 29/9, đơn vị nhận được tin báo từ Công an xã Trường Lâm về việc một hộ dân tại thôn Thông Bái bị nước lũ dâng cao, cô lập hoàn toàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã huy động 1 xe cứu nạn, cứu hộ, 1 xuồng máy cùng 7 cán bộ, chiến sỹ khẩn trương đến hiện trường.

Sau hơn 2 giờ nỗ lực tiếp cận trong điều kiện mưa bão, nước chảy xiết, đến 11 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận và đưa 3 người dân (gồm 1 người lớn và 2 trẻ nhỏ) ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trưa cùng ngày, vào khoảng 11 giờ 15, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ nhận tin báo từ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Lặc về việc có 13 người dân bị mắc kẹt tại trang trại nuôi lợn ở bãi bồi sông Làng Ngòn, thôn Cao Phong.

Trước diễn biến nguy hiểm do nước lũ dâng nhanh, đơn vị đã khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện, gồm 1 mô tô nước cùng 15 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường.

Nhờ triển khai đồng bộ, linh hoạt và khẩn trương các biện pháp cứu nạn, đến đầu giờ chiều cùng ngày, toàn bộ 13 nạn nhân đã được đưa đến nơi an toàn.

Những nỗ lực kịp thời, quyết liệt của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã góp phần bảo đảm an toàn tính mạng của người dân, thể hiện tính chuyên nghiệp, cơ động và tinh thần sẵn sàng, trong công tác ứng phó, cứu nạn, cứu hộ.

Hơn 30 điểm trường bị thiệt hại nặng sau bão

Theo thống kê ban đầu của ngành Giáo dục tỉnh Thanh Hóa, đã có hơn 30 điểm trường bị ngập lụt, tốc mái, hư hỏng… Trong số đó có 3 trường mầm non, 3 trường tiểu học, 8 trường trung học cơ sở, 13 trường trung học phổ thông, 3 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên...

Các lực lượng, chính quyền xã giúp người dân dọn dẹp nhà bị sập, tốc mái ở xã Hoằng Giang. (Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN)

Trường Trung học cơ sở Hoằng Quý, xã Hoằng Phú bị tốc toàn bộ mái tôn 4 dãy phòng học, nhà xe của nhà trường, sân khấu; bay toàn bộ cửa chính và cửa sổ; hư hỏng toàn bộ bàn ghế và các thiết bị của 6 phòng học, 1 phòng truyền thống; hư hỏng 1 bộ loa phòng học tiếng Anh và 2 bộ loa kéo; 2 cây xà cừ to bị bật gốc.

Trường Trung học cơ sở Hoằng Phượng, xã Hoằng Giang bị tốc toàn bộ mái tôn các dãy lớp học, bung hệ thống cửa phòng học, phòng hiệu bộ, vỡ kính cửa; toàn bộ tài liệu và đồ dùng dạy học bị bay, ướt, hư hỏng; cổng và hệ thống tường rào của nhà trường cũng bị đổ sập.

Tại trường Trung học cơ sở Hải Long, xã Như Thanh, mưa bão đã làm 50 mét tường rào của nhà trường bị nghiêng và đổ sập. Nhà trường đã cùng với các lực lượng chức năng thu gom vật liệu, gạch vỡ, khoanh vùng khu vực tường rào bị đổ, tránh xảy ra tai nạn.

Bão số 10 kèm theo mưa lớn đã làm cô lập hoàn toàn điểm trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xuân Quỳ, xã Hóa Quỳ, nước ngập sâu hoàn toàn tầng 1 của nhà trường.

Ở khối các trường trung học phổ thông, mưa bão đã làm sập đổ hàng chục mét tường rào và gãy đổ hàng chục cây xanh trong khuôn viên các trường Quảng Xương 1, Tĩnh Gia 3. Toàn bộ các lớp học trường Trung học phổ thông Nông Cống 1 bị ngập sâu.

Tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên Như Xuân, các lớp học tầng 1 bị ngập nước; 50 máy khâu, thiết bị thực hành nghề bị ngập, hư hỏng; cổng trường và hệ thống tường rào cũng bị sập, gãy. Tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên Hoằng Hóa, bão số 10 đã làm bật mái tôn nhà xưởng may, xưởng hàn; nước tràn vào các phòng ảnh hưởng đến thiết bị...

Chiều 29/9, Giám đốc Sở Giáo và Đào tạo Thanh Hóa ban hành Công điện số 3648/SGDDT-VP về việc tiếp tục tập trung triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão./.

