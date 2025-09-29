Thanh Hóa huy động gần 300 người gia cố tuyến đê bảo vệ hơn 1.700 hộ dân

Ông Lê Thế Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết do mưa lớn do ảnh hưởng bão số 10 (bão Bualoi), việc xả lũ hồ Yên Mỹ khiến triều cường dâng, đã làm cho mực nước đê sông Thị Long dâng cao khiến hơn 500 m khiến nước đã tràn qua đê.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ngọc Sơn (Thanh Hóa), phường đã huy động gần 300 người gồm lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương triển khai xử lý tràn đê từ 6 giờ sáng tới thời điểm hiện tại.

Ngoài ra, để triển khai gia cố đê, đã huy động 40 phương tiện ôtô chở đá bây, cát cho vào bao tải gia cố đê. Phương án hiện nay là đóng cọc tre chống sạt lở, gia cố không cho nước tràn qua đê.

Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5-Tĩnh Gia (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa), cho hay rạng sáng 29/9 do ảnh hưởng mưa bão số 10, kết hợp triều cường đã làm tuyến đê sông Thị Long (đoạn qua phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa) bị tràn qua đê vào trong khu dân cư.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 - Tĩnh Gia đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với cấp ủy chính quyền và lực lượng công an phường nhanh chóng triển khai phương án hộ đê.

Lực lượng chức năng đã sử dụng bao tải cho đất, cát để gia cố, nâng cao mặt đê nhằm không cho nước tràn vào trong khu dân cư đảm bảo tài sản, tính mạng cho 1.714 hộ dân/8.600 nhân khẩu và hơn 758 ha đất sản xuất nông nghiệp và khoảng 30 ha đất nuôi trồng thủy sản của phường Ngọc Sơn và các địa phương lân cận trên.

Tuyến đê sông Thị Long dài khoảng 19 km, hiện đã được nâng cấp gần hết, chỉ còn khoảng 1 km chưa được nâng cấp; trong đó có khoảng 500m chưa được nâng cấp nước đã tràn qua đê.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai máy móc, nhân lực gia cố đê Thị Long để đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng cho người dân./.

