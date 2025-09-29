Bão số 10: Lào Cai có 4 người bị thương, mất tích và hơn 300 ngôi nhà tốc mái

Do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10 kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, từ chiều 28/9 đến chiều 29/9, các khu vực trong tỉnh Lào Cai có dông lốc và mưa to đến rất to gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân và cơ sở hạ tầng tại các địa phương.

Lượng mưa phổ biến khu vực phía bắc tỉnh là từ 150-200mm, khu vực phía nam tỉnh 200-300mm, có nơi trên 400mm. Tính đến thời điểm 17h ngày 29/9, mưa lũ. dông lốc và sạt lở đất tại Lào Cai đã khiến 1 người bị mất tích và 3 người bị thương.

Người mất tích là bà Giàng Thị Sung, sinh năm 1978, dân tộc: Mông, trú tại thôn Pờ Hồ, xã Mường Hum, tỉnh Lào Cai; 3 người bị thương là bà Đặng Thị Phấn, sinh năm 1948, dân tộc Dao và ông Đặng Văn Hùng, sinh năm 1984, nam, dân tộc Dao cùng trú thôn Bản Trang, xã Thượng Hà; ông Lèng Sào Kim, sinh năm 1979, dân tộc Nùng, trú tại thôn Sông Lẫm, xã Tả Củ Tỷ.

Theo thống kê, số nhà bị tốc mái hiện đã lên tới 338 nhà chủ yếu tập trung tại các địa bàn xã Bát Xát, Hợp Thành, Cốc San, Trịnh Tường, Phúc Khánh; trong đó trong đó 01 nhà tại xã Yên Bình bị sập đổ hoàn toàn.

Về nông nghiệp, tổng diện tích cây lúa, hoa màu, cây hằng năm, cây lâm nghiệp... thiệt hại lên tới trên 529 ha.

Đặc biệt, hệ thống giao thông của tỉnh Lào Cai bị thiệt hại nặng nề do bão số 10. Tỉnh lộ 162 (đường Quý Xa đi xã Văn Bàn) bị sạt lở đất đá khối lượng lên tới 30.000 m3.

Tỉnh lộ 155 sạt lở tại Km 38 thuộc địa phận xã Ngũ Chỉ Sơn với tổng khối lượng ước tính 100 m3 đất đá, gây ách tắc giao thông trên tỉnh lộ. Ngoài ra, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt lở lên đến hơn 7.000m3 đất đá...

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các địa phương đã có mặt kịp thời tại hiện trường để chỉ huy, động viên giúp đỡ nhân dân khắc phục thiệt hại, chỉ đạo bộ phận chuyên môn, các thôn tổ chức kiểm tra, thống kê tình hình thiệt hại, thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ.”

Những người bị thương đã được đưa đi thăm khám và điều trị. Các tuyến đường tỉnh lộ bị sạt lở đang được các đơn vị quản lý tổ chức khắc phục bước 1 đảm bảo giao thông đi lại cho các phương tiện và người dân.

Đối với các tuyến đường giao thông nông thôn, hiện các xã đã và đang huy động lực lượng, phương tiện tiến hành hót dọn đảm bảo giao thông bước 1 trong thời gian sớm nhất để đảm bảo giao thông đi lại cho các phương tiện và người dân.

Để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước, chiều 29/9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai tiếp tục ban hành Công điện hỏa tốc yêu cầu các sở, ngành, cơ quan thành viên Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; các xã, phường; các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi lực lượng, phương tiện, nguồn lực để triển khai quyết liệt công tác ứng phó với nguy cơ mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất sau bão, khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, lũ, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các xã, phường kiểm soát chặt chẽ tình hình tại những khu vực bị ảnh hưởng của bão, mưa lũ, sạt lở, kiên quyết không để người dân về nhà nếu chưa bảo đảm an toàn; căn cứ tình hình cụ thể tại từng địa bàn để quyết định và có phương án hỗ trợ tối đa có thể đưa người dân tại nơi sơ tán trở về nhà đối với các khu vực đã bảo đảm an toàn; tiếp tục chỉ đạo triển khai kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; tổ chức di dời, sơ tán khẩn trương người dân đến nơi an toàn, nhất là những khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét./.

