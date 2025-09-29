Lực lượng vũ trang sát cánh cùng nhân dân khắc phục hậu quả bão số 10

Do ảnh hưởng của bão số 10, đến chiều 29/9, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tiếp tục có mưa trên diện rộng. Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, thống kê sơ bộ đến 11 giờ ngày 29/9, mưa, bão đã khiến 12 người mất tích, 5 người bị thương, 3 nhà bị sập và 390 nhà bị tốc mái; nhiều tuyến, điểm giao thông bị ngập, sạt lở, ách tắc; nhiều khu vực dân cư bị ngập, chia cắt cục bộ; một số trường học, trụ sở cơ quan bị ảnh hưởng và nhiều diện tích hoa màu ngập úng, thiệt hại nặng.

Để nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa bão, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và sản xuất, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ xuống địa bàn xung yếu, kịp thời hỗ trợ nhân dân.

Tại các xã bị ảnh hưởng của bão, lực lượng vũ trang đã phối hợp cùng địa phương chặt, dọn cây cối, khơi thông cống rãnh, thu dọn đất đá sạt lở, bảo đảm giao thông thông suốt; bố trí lực lượng hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa.

Cùng với đó, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ cùng dân quân tự vệ hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại nhà cửa sửa chữa, lợp lại mái nhà, dọn dẹp vệ sinh môi trường, di chuyển tài sản, khắc phục thiệt hại để sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.

Sau bão số 10, nhiều điểm trường ngổn ngang do cây xanh gãy đổ, bùn đất và rác theo mưa lũ tràn vào sân trường... Lực lượng quân sự địa phương cùng với các lực lượng chức năng đã thu dọn vệ sinh sân trường, sửa chữa lại phòng học bị hư hỏng, đảm bảo môi trường trường lớp an toàn, sạch sẽ sớm đón học sinh trở lại học tập.

Theo dự báo của cơ quan chức năng, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, dông, nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh, lũ quét, sạt lở vùng núi, ngập úng vùng trũng. Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, để đảm bảo an toàn cho nhân dân, các tổ công tác cơ động, các đơn vị lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục bám sát địa bàn, phối hợp với chính quyền rà soát, cảnh báo nguy cơ sạt lở, ngập úng; kịp thời hỗ trợ di dời nhân dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Đại tá Đoàn Sinh Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết: Khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện bản chất, truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ. Các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, vượt mọi khó khăn, nỗ lực cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát huy tinh thần, trách nhiệm “ở đâu khó, ở đó có bộ đội,” cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị tiếp tục bám nắm địa bàn, tích cực hỗ trợ, sát cánh cùng nhân dân vượt qua khó khăn, kịp thời triển khai các biện pháp khắc phục thiệt hại, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống và lao động, học tập, sản xuất, từ đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào lực lượng vũ trang, tô thắm thêm hình ảnh đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Quảng Trị nỗ lực khắc phục sự cố lưới điện

Do ảnh hưởng của bão số 10, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã bị mất điện trên diện rộng trong đêm 28 và ngày 29/9. Sau khi bão tan, Công ty Điện lực tỉnh Quảng Trị đã chạy đua với thời gian, huy động lực lượng trong và ngoài tỉnh để khôi phục lưới điện, khẩn trương cấp điện trở lại cho người dân, cơ sở sản xuất.

Từ rạng sáng ngày 29/9, Công ty Điện lực Quảng Trị đã huy động và chỉ đạo các đội Quản lý điện khẩn trương kiểm tra lưới điện, đánh giá tình hình thiệt hại, nhằm kịp thời triển khai các biện pháp khắc phục, sớm khôi phục cấp điện trở lại phục vụ đời sống và sản xuất của người dân.

Công ty Điện lực tỉnh gấp rút huy động tối đa phương tiện xe cẩu, xe nâng, xe thang chuyên chở vật liệu, phương tiện thi công, phục vụ thi công để đẩy nhanh công tác khôi phục cấp điện. Đến 16 giờ ngày 29/9, công ty đã khôi phục cấp điện trở lại cho khoảng 89.000 khách hàng

Bên cạnh lực lượng tại chỗ, Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã huy động hơn 200 công nhân, kỹ sư đến từ Công ty Dịch vụ điện Miền trung và các Công ty điện lực Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi cùng đầy đủ phương tiện thi công đến Quảng Trị trong ngày 29/9 để làm xuyên đêm, hỗ trợ khôi phục lưới điện, sớm cấp điện trở để phục vụ đời sống và phát triển kinh tế-xã hội.

Trước đó, từ đêm 28/9, bão số 10 với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14 đã ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Quảng Trị, trong đó có lưới điện. Tổng công suất phụ tải bị mất chiếm 45,6% công suất toàn tỉnh (vào lúc 23 giờ ngày 28/9, so với cùng thời điểm ngày hôm trước).

Hệ thống ghi nhận 33 xuất tuyến từ các trạm 110kV và 39 phân đoạn trung thế bị sự cố. Có 2.365/5.762 trạm biến áp ngừng hoạt động (chiếm 41,0%), khiến 227.171 khách hàng bị ảnh hưởng, chiếm 43,5% tổng số khách hàng sử dụng điện trên địa bàn./.

