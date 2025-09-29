Xã hội

Bão số 10: Quảng Trị có 12 người tử vong và mất tích

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, bão số 10 đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và hạ tầng tại tỉnh Quảng Trị; 12 người tử vong và mất tích.

Sáng 29/9, theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, bão số 10 đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và hạ tầng tại tỉnh Quảng Trị.

Hiện đã có 12 người tử vong và mất tích, trong đó có 1 trường hợp sinh năm 2009, bị lũ cuốn; 2 thuyền viên trên tàu BV 4670-TS (Thành phố Hồ Chí Minh) bị mất tích trong vụ tàu chìm ở vùng biển Cửa Việt; 9 thuyền viên trên 2 tàu cá BV-92756-TS và BV-92754-TS bị cuốn trôi tại cảng Gianh./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Bão số 10 #Thiệt hại #Mất tíc Quảng Trị
Theo dõi VietnamPlus

Thiên tai bão lũ

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 10 và mưa lũ

Thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 10 và mưa lũ

Tính đến 8 giờ ngày 29/9, bão số 10 và mưa lũ đã làm 2 người chết, 4 người mất tích, 245 căn nhà bị hư hỏng, tốc mái; 1.387,6ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại, 52ha thủy sản bị thiệt hại.

Khu vực sảnh chung cư Tân Thành 1, phường Hạc Thành, nước vẫn tiếp tục dâng cao. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

Thanh Hóa: Nhiều khu dân cư ngập sâu sau bão số 10

Tại khu vực chung cư Đông Phát, sáng sớm 29/9 nước đã ngập ngang gối, các khu vực phía trong nước ngập cao hơn, khiến nhiều ô tô của các gia đình không kịp di chuyển ra bên ngoài đã bị ngập.