Bão số 10: Quảng Trị có 12 người tử vong và mất tích

Sáng 29/9, theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, bão số 10 đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và hạ tầng tại tỉnh Quảng Trị.

Hiện đã có 12 người tử vong và mất tích, trong đó có 1 trường hợp sinh năm 2009, bị lũ cuốn; 2 thuyền viên trên tàu BV 4670-TS (Thành phố Hồ Chí Minh) bị mất tích trong vụ tàu chìm ở vùng biển Cửa Việt; 9 thuyền viên trên 2 tàu cá BV-92756-TS và BV-92754-TS bị cuốn trôi tại cảng Gianh./.

Thống kê sơ bộ thiệt hại do cơn bão số 10 tại các tỉnh Theo báo cáo nhanh chưa đầy đủ trong sáng nay 29/9, bão số 10 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương miền Trung và một số tỉnh phía Bắc.