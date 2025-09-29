Bão số 10: Hà Nội nhiều điểm trên các tuyến phố bị ngập úng cục bộ

Chiều 29/9, do ảnh hưởng của cơn bão số 10 trên địa bàn thành phố Hà Nội có mưa lớn kéo dài. Đáng chú ý, trong mưa đã xuất hiện một số điểm úng ngập trên các tuyến phố như: Hoa Bằng (ngõ 99), Trần Bình (Ủy ban Nhân dân phường Mai Dịch), Hoàng Quốc Việt (Đại học Điện Lực), Lê Trọng Tấn, Hầm chui xe lửa Thiên Đức, Tô Hiệu, Quyết Thắng, Phú La, Quan Nhân, Yên Nghĩa, Hầm chui số 5, 6, Km 9 Đại lộ Thăng Long...

Theo ghi nhận, đến thời điểm 17h, các điểm ngập hầu hết đã rút hết nước, chỉ còn lại điểm dềnh nước tại hầm chui số 5, 6, Km 9 Đại lộ Thăng Long, Yên Nghĩa. Đặc biệt, mưa lớn cũng làm ngập úng sân Tiểu học Đông Ngạc, cũng như đường nội bộ cạnh tòa nhà Ecohome3 thuộc địa bàn phường Đông Ngạc (Hà Nội).

Ngoài ra, tại một số tuyến đường xung quanh khu vực chung cư IA20, chung cư Sunshine... thuộc địa bàn phường Phú Thượng (Hà Nội) cũng ghi nhận tình trạng ngập úng cục bộ, giao thông qua các khu vực này gặp khó khăn.

Trước tình hình trên, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu để xử lý khi xảy ra úng ngập.

Cùng với đó, công ty cũng vận hành hợp lý các Trạm bơm đầu mối trên hệ thống: Trạm bơm Yên Sở, Trạm bơm Cầu Bươu, Trạm bơm Đồng Bông 1, 2, Trạm bơm Cổ Nhuế, Trạm bơm Đa Sỹ,.. để hạ mực nước trên hệ thống.

Trạm bơm Yên Sở vận hành 8/20 bơm tại thời điểm 16h hạ mực nước trên hệ thống thoát nước. Các cửa phải vận hành đúng quy trình, bảo đảm an toàn.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, cơn bão số 10 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, từ chiều tối 29/9 đến trưa ngày 30/9 thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, do đó Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước khi có mưa, vận hành hợp lý các cửa phai hồ điều hòa và các trạm bơm đầu mối để hạ mức nước trên hệ thống theo đúng quy định./.

