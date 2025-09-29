Bão số 10 và mưa lũ khiến 59 người thương vong, 44.230 nhà hư hỏng tốc mái

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết tính đến 15 giờ chiều 29/9, bão số 10 và mưa lũ tại 7 tỉnh, thành phố (Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi), đã khiến 13 người chết, 13 người mất tích, 46 người bị thương; 45.054 nhà hư hỏng, tốc mái, bị ngập; 5.979 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; nhiều công trình, cây xanh bị gãy đổ…

Đáng chú ý, tình hình mưa, lũ được dự báo vẫn còn diễn biến phức tạp.

Thiệt hại do bão, lũ gây ra rất lớn

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bão số 10 (Bualoi) là cơn bão hết sức đặc biệt, dị thường. Cơn bão này di chuyển rất nhanh, cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Song nhờ công tác dự báo, cảnh báo được thực hiện tương đối tốt; công tác chỉ đạo được triển khai quyết liệt từ sớm, từ xa, thường xuyên, liên tục, trực tiếp của đồng chí Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo tiền phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là của người dân và chính quyền địa phương, nên đã góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Về thiệt hại, theo báo cáo nhanh của các tỉnh Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, tính đến 15 giờ chiều 29/9, bão số 10 và mưa lũ đã khiến 13 người chết (trong đó Hưng Yên 2 người do giông, lốc; Ninh Bình 9 người do giông, lốc làm sập nhà; Huế 1 người bị nước cuốn; Thanh Hóa 1 người do cây đổ); 13 người mất tích tại các tỉnh Quảng Trị và Đà Nẵng; 46 người bị thương ở Lào Cai, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế.

Bão và mưa lũ cũng khiến 44.230 nhà hư hỏng, tốc mái ở Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế (trong đó Hà Tĩnh nhiều nhà bị hỏng, tốc mái nhất với tổng số 42.963 nhà). Ngoài ra, 824 nhà bị ngập ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Trị (trong đó Nghệ An nhiều nhất với 785 nhà).

Về nông nghiệp và thủy sản, bão và mưa lũ đã khiến 5.979 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại (trong đó Lào Cai 180 ha, Thanh Hóa 47 ha, Nghệ An 3.031 ha, Hà Tĩnh 987 ha, Quảng Trị 197 ha, Đà Nẵng 37 ha); 1.338 ha thủy sản bị thiệt hại (trong đó tại tỉnh Hưng Yên có 43 ha, Thanh Hóa 35 ha, Hà Tĩnh 15 ha, Quảng Trị 35 ha, Đà Nẵng 1 ha; nhiều nhất là Nghệ An 1.066 ha).

Bão cũng khiến 42 chuyến bay phải hủy, hoãn 51 chuyến bay (tại các cảng hàng không Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới, Thọ Xuân).

Bão và mưa lũ cũng gây ngập lụt, ách tắc giao thông tại 36 điểm ngầm tràn trên nhiều tuyến đường quốc lộ ở Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị; ngập một số tuyến đường tỉnh tại Huế và sạt lở, ngập chia cắt tại một số ngầm tràn trên các tuyến đường giao thông nông thôn tại Hà Tĩnh, Quảng Trị; 5 vị trí trên quốc lộ 40B tại Đà Nẵng và 9 điểm đường giao thông tại Nghệ An bị sạt lở, hư hỏng…

Tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp.



Ngoài ra, có 6.410m kè, bờ sông, bờ biển bị sạt lở ở Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế; 65.000m2 mái tôn nhà máy, văn phòng tại khu kinh tế Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh) bị tốc mái; các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thanh Hóa đang bị mất điện diện rộng; nhiều cây xanh, hạ tầng viễn thông bị ngã đổ.

Tình hình mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong những ngày qua, nhờ công tác chỉ đạo được triển khai quyết liệt từ sớm, từ xa, thường xuyên, liên tục, trực tiếp của đồng chí Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo tiền phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là của người dân và chính quyền địa phương, đã góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả nổi bật trong triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả bão và mưa lũ sau bão, thiệt hại do bão, lũ gây ra vẫn còn rất lớn.

Nguyên nhân được Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ ra là vẫn còn tình trạng một số người dân lơ là, chưa thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chỉ đạo, khuyến cáo của cơ quan chức năng trong phòng, chống bão dẫn đến thiệt hại đáng tiếc về người như quay lại tàu thuyền khi bão chưa tan và tham gia giao thông khi có gió bão.

Cùng với đó, tại một số nơi chưa thực hiện nghiêm túc, triệt để công tác cắt tỉa cành cây, chằng chống, gia cố nhà cửa, công sở, kho tàng, biển báo, biển quảng cáo,.. dẫn đến bị tốc mái, gẫy đổ rất nhiều; công tác đảm bảo thông tin liên lạc chưa được thực hiện thông suốt; hệ thống cơ sở hạ tầng viễn thông và thông tin truyền thông vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu…

Trong những ngày tới, phía Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết hiện nay, tình hình mưa, lũ còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, để ứng phó với mưa, lũ sau bão và khắc phục thiệt hại bão số 10, các địa phương và người dân cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất.

Tất cả các lực lượng và người dân không chủ quan, lơ là, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, các Công điện của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các địa phương căn cứ thực tiễn diễn biến mưa, lũ và tình hình thiệt hại tại các địa phương, cần tập tập trung khắc phục nhanh thiệt hại do bão gây ra; ứng phó với mưa, lũ sau bão; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tại các địa bàn trọng điểm xung yếu có nguy cơ bị chia cắt (đến từng thôn, bản) để kịp thời tiếp cận, triển khai cứu hộ cứu nạn ngay khi có tình huống xấu...

Ngoài ra, các địa phương căn cứ tình hình thực tế để vận hành tiêu nước, chống úng cho diện tích sản xuất nông nghiệp; tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi tình hình thiên tai và tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó./.

