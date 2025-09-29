Thiệt hại ban đầu tại một số sân bay ở miền Trung do bão số 10 đổ bộ vào

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, bão số 10 (Bualoi) đã gây ra một số thiệt hại tại một số cảng hàng không và hệ thống hạ tầng đường sắt tại khu vực miền Trung.

Tốc mái, bung trần khu nhà trong sân bay

Báo cáo nhanh của Bộ Xây dựng cho thấy, tính đến 16h30 ngày 29/9, Cảng Hàng không Đồng Hới, khoảng 200m hàng rào tôn bao quanh Dự án Nhà ga T2 bị đổ. Hiện tại điện lưới điện lực đang ngắt, cảng đang nổ máy phát cấp điện phục vụ hoạt động bay.

Cảng Hàng không Vinh có 15 cây xanh bị đổ, gãy, bật gốc; 2 cây lớn tại khu vực nhà điều hành đã bật gốc và làm đổ sập khoảng 20m hàng rào bảo vệ.

Khu nhà làm việc bị tốc mái hoàn toàn trên diện tích khoảng 330m², gây hỏng 3 máy tính và một số tài liệu. Khu nhà dịch vụ bị tốc mái trước, mái sau bị tốc một phần trên diện tích khoảng 350m². Mái tôn trạm nguồn bị đổ sập, diện tích khoảng 70m²; 3 cột điện bị gãy.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Nhà kho để dụng cụ phòng chống thiên tai bị tốc mái hoàn toàn, kho để thiết bị phòng cháy chữa cháy bị bay một phần mái, khoảng 20m². Nhà ga hàng hóa bị bung khoảng 10m viền mái tôn phía sau. Nhà để xe máy bị bung phần mái, diện tích khoảng 10m².

Nhà ga quốc tế bị bung trần tại một số khu vực và tốc 2 tấm tôn tại mái sau. Nhà ga quốc nội bị bung trần tại khu vực sảnh VIP và bung khoảng 15 tấm mái sau.

Ngoài ra, cổng vào nhà ga bị bay hộp bảng tên, trạm thu phí bị hư hỏng, bung bật toàn bộ tấm trần. Đài K2 bị tốc mái, diện tích khoảng 50m², dàn tôn diện tích khoảng 100m², đài K1 bị sập khoảng 30m hàng rào bảo vệ. Một số hàng rào tạm của các công trình thi công bị đổ sập, nhà lán tạm bị tốc mái.

Tại Cảng Hàng không Thọ Xuân, mạch đèn tiếp cận A2 đầu đường cất/hạ cánh 31 hoạt động không ổn định, đang được kiểm tra khắc phục. Mái nhà ga có một số tấm ốp bị bong bật. Do điều kiện thời tiết, Cảng hàng không Thọ Xuân chưa xác định cụ thể, hàng rào đầu đường cất/hạ cánh 31 bị ngập sâu, chưa xác định được thiệt hại.

Cục Hàng không Việt Nam đã có quyết định mở cửa trở lại Sân bay Đà Nẵng từ 10h ngày 28/9; Sân bay Phú Bài từ 17h ngày 28/9; Sân bay Đồng Hới từ 3h ngày 29/9 và Sân bay Thọ Xuân từ 7h ngày 29/9.

Đường sắt đảm bảo an toàn chạy tàu

Với đường sắt, tại Km250+225-Km250+315, mưa to gây sạt nền đường nhiều vị trí bên phải lý trình, cách má ray ngoài cùng 25-30cm, chiều sâu từ 2,5-3m. Sau khi dẫn một số đoàn tàu chạy qua, tiếp tục bị sạt lở vào sâu phía đường sắt.

Tại Km466+610 (nam hầm số 5, khu gian Lạc Sơn-Lệ Sơn) đá rơi từ trên núi cao xuống đường sắt tại cầu ray số 50 làm vỡ một thanh tà vẹt và làm biến dạng một thanh ray dài 12,5m phía phải lý trình.

Tại hầm số 6 (Km725+210), tường hầm bằng đá xây tại khoang 18 (bên trái lý trình) bị bung một mảng lớn, đá và vữa rơi xuống, nguy cơ sụt lở lan rộng, không đảm bảo an toàn chạy tàu. Đơn vị đã phong tỏa khu gian để tổ chức cứu chữa. Ngoài ra, nhiều khoang có nước thấm, chảy mạnh trên tường và vòm hầm. Tại Km728+845-Km728+860 (bên trái lý trình) đường sạt lở từ chân nền đá ra 40cm dài 5m, rộng 2m.

Mưa lớn kéo dài, kèm dông sét, đã gây ra hỏng các thiết bị tại nhiều vị trí; nhiều cột thông tin tín hiệu bị gẫy, đổ; mất điện tại nhiều nơi, các đơn vị đã sử dụng phương án dùng ắc quy dự phòng để thay thế cho các đường ngang cảnh báo tự động mất điện kéo dài, chạy máy phát điện để phục vụ chạy tàu tại một số ga.

Đường sắt Bắc-Nam đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Do sự cố sạt, lở tại Km250+180-Km250+325, tại khu gian Hoàng Mai-Cầu Giát một số tàu phải chạy chậm vận tốc 5km/h và dừng đỗ tại một số ga để khắc phục sự cố sạt, lở nêu trên.

Cụ thể, tàu HH8 đỗ ga Cầu Giát (160 phút), tàu HH5 đỗ ga Hoàng Mai (150 phút), tàu HH171 đỗ ga Khoa Trường (200 phút), đỗ ga Hoàng Mai (130 phút), tàu HSY1 đỗ ga Văn Trai (159 phút), đỗ ga Khoa Trường (175 phút), tàu HH16 đỗ ga Cầu Giát (17 phút), tàu AH2 đỗ ga Cầu Giát (93 phút), tàu HH42 đỗ ga Yên Lý (103 phút), tàu HH182 đỗ ga Mỹ Lý (124 phút), tàu HH6 đỗ ga Quán Hành (180 phút) và tàu H2302 đỗ ga Chợ Sy (897 phút).

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức kiểm tra trạng thái kết cấu hạ tầng đường sắt, đánh giá mức độ thiệt hại để kịp thời xây dựng phương án cứu chữa, giải phóng các chướng ngại ảnh hưởng đến chạy tàu, tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị phục vụ công tác cứu chữa, đảm bảo thông đường trong thời gian nhanh nhất; tiếp tục thực hiện tuần tra, chốt gác các công trình, vị trí xung yếu, khu vực trọng điểm như: cầu, hầm, đường yếu, dễ bị ngập nước, các công trình thông tin tín hiệu đường sắt, đảm bảo an toàn chạy tàu.

“Tính đến thời điểm 14h50 ngày 29/9, công tác điều hành chạy tàu đã được ổn định, hoạt động bình thường,” phía Bộ Xây dựng thông tin thêm./.

