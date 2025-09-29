Hơn 450 chuyến bay bị ảnh hưởng do cơn bão số 10 đổ bộ vào miền Trung

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã khẩn trương triển khai các phương án phòng, chống và ứng phó cơn bão số 10 (bão Bualoi) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Cục Hàng không Việt Nam, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người, tài sản và hoạt động bay.

Theo thống kê của VATM, từ ngày 26-29/9, bão số 10 đã tác động trực tiếp đến hoạt động bay trong hai vùng thông báo bay Hà Nội và Hồ Chí Minh (FIR Hà Nội và FIR Hồ Chí Minh).

Cụ thể, ngày 26/9 có 42 chuyến bay đổi đường. Ngày 27/9 có 181 chuyến bay đổi đường; tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng có 5 chuyến phải hạ cánh tại sân bay dự bị, 30 chuyến bay chờ, một chuyến hủy cất cánh do thời tiết dưới tiêu chuẩn.

Ngày 28/9, có 92 chuyến bay đổi đường, trong đó Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới, Thọ Xuân phải tạm dừng đóng cửa sân bay trong nhiều giờ, tổng cộng gần 100 chuyến bay bị hủy. Đến 15h ngày 29/9, chỉ còn một chuyến bay phải đổi đường do ảnh hưởng của bão số 10.

“Dù ảnh hưởng nghiêm trọng, công tác đảm bảo an toàn vẫn được duy trì tuyệt đối. Con người, tài sản, hệ thống trang thiết bị kỹ thuật và hạ tầng điều hành bay đều an toàn,” lãnh đạo VATM nhấn mạnh.

Trước đó, nhằm ứng phó với cơn bão số 10, VATM đã chỉ đạo các Trung tâm kiểm soát không lưu tăng cường chỉ huy, phối hợp chặt chẽ với cơ sở điều hành bay kế cận và Cục Hàng không Việt Nam để phát hành điện văn thông báo hàng không kịp thời; công tác điều hành bay được duy trì an toàn tuyệt đối, bất chấp điều kiện thời tiết bất lợi.

Các cơ sở điều hành bay chủ động điều chỉnh phương án điều hành như: bố trí bay chờ, bay tránh bão, đổi đường bay, tăng cường phân cách, lựa chọn đường cất/hạ cánh phù hợp, sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh.

Các đài trạm kỹ thuật được kiểm tra, gia cố, chằng néo an toàn; Trung tâm Khí tượng hàng không tăng cường tần suất bản tin dự báo, cung cấp cảnh báo kịp thời; các bộ phận kỹ thuật và cơ sở điều hành bay bố trí lực lượng ứng trực 24/24h, đảm bảo hệ thống thông tin-dẫn đường-giám sát và liên lạc hàng không hoạt động thông suốt.

“Với sự chuẩn bị kỹ càng, chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ, VATM đã ứng phó kịp thời, hiệu quả với bão số 10, qua đó duy trì tuyệt đối an toàn cho hoạt động bay. Công tác này đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt của VATM trong việc bảo đảm hoạt động điều hành bay liên tục, an toàn trong mọi tình huống,” lãnh đạo VATM nhấn mạnh./.

Có 186 chuyến bay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 Theo thống kê từ 6h đến 15h ngày 28/9 của Bộ Xây dựng, có tổng số 186 chuyến bay bị ảnh hưởng do bão số 10 gây ra và chưa ghi nhận thiệt hại về người và cơ sở vật chất đối với lĩnh vực hàng không.