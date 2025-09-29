Nhiều đoàn tàu chậm giờ chạy do ảnh hưởng của cơn bão số 10

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Bualoi) gây mưa lớn và gió giật mạnh tại khu vực miền Trung, ngành Đường sắt Việt Nam đã triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho hành khách và phương tiện tàu hỏa.

Cụ thể, từ 22h ngày 28/9 đến nay, nhiều đoàn tàu di chuyển qua khu vực miền Trung - nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10 phải tạm dừng tại một số ga, dẫn tới bị chậm giờ đến các ga dọc tuyến.

Nhằm hỗ trợ chia sẻ với hành khách, ngành Đường sắt đã tổ chức phục vụ suất ăn miễn phí cho hành khách.

Đến 9h sáng ngày 29/9, ngành Đường sắt đã bố trí 1.500 suất ăn sáng được phục vụ cho hành khách đang trên các chuyến tàu bị ảnh hưởng. Theo quy định, các đoàn tàu khách nếu chậm giờ trên 120 phút, ngành Đường sắt sẽ tổ chức phục vụ suất ăn miễn phí cho hành khách (hành khách đang đi trên tàu).

Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết một số đoạn đường sắt tại miền Trung bị cây cối, cột điện đổ vào hạ tầng đường ray nên các đơn vị cần phải dọn dẹp và xử lý để đảm bảo an toàn chạy tàu.

"Đến 11h sáng nay, tuyến đường sắt Bắc-Nam đã thông toàn tuyến, tàu hoạt động trở lại bình thường," lãnh đạo VNR khẳng định.

Ngành Đường sắt Việt Nam tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, phối hợp với các cơ quan chức năng để thông tin kịp thời đến hành khách và điều hành chạy tàu an toàn, thông suốt.

Trước đó, để bảo đảm an toàn chạy tàu, trong ngày 28/9, ngành Đường sắt tạm ngừng các đôi tàu NA1 (Hà Nội-Vinh) và NA2 (Vinh-Hà Nội). Tàu MR1 (Gia Lâm-Nam Ninh) và MR2 (Nam Ninh-Hà Nội) phối hợp với đường sắt Trung Quốc.

Đối với hành khách có vé trong các chuyến bị tạm ngừng, ngành Đường sắt sẽ tổ chức trả lại vé tàu mà không mất bất kỳ khoản phí nào. Thời gian trả vé tại nhà ga tối đa sau 30 ngày, tính từ ngày đi tàu ghi trên vé./.

Có 186 chuyến bay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 Theo thống kê từ 6h đến 15h ngày 28/9 của Bộ Xây dựng, có tổng số 186 chuyến bay bị ảnh hưởng do bão số 10 gây ra và chưa ghi nhận thiệt hại về người và cơ sở vật chất đối với lĩnh vực hàng không.