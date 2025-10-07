Sơn La: Thủy điện Mường Hung vận hành xả nước ứng phó mưa lũ sau bão

Theo thông báo phát đi hồi 21 giờ 30 phút, ngày 6/10 của Công ty cổ phần thủy điện Mường Hung, tỉnh Sơn La về việc vận hành cửa xả nước hồ chứa thủy điện Mường Hung.

Lúc 21 giờ 30 phút, ngày 6/10, tổng xả qua nhà máy thủy điện Mường Hung là 280 m3/s (xả qua tổ máy 280 m3/s và cửa van 0 m3/s), mực nước hồ 305,8 m; lưu lượng nước về hồ 270 m3/s và đang có xu hướng gia tăng dần.

Căn cứ vào những thông tin trên và tình hình mưa, lũ trên lưu vực hồ chứa thủy điện Mường Hung do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 11.

Nhằm đảm bảo an toàn công trình và vận hành hồ chứa theo quy trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Công ty cổ phần thủy điện Pá Chiến thông báo về việc vận hành điều tiết cửa xả hồ chứa thủy điện Mường Hung từ 00 giờ ngày 7/10 đến khi kết thúc ảnh hưởng hưởng của đợt mưa bão này. Tổng lưu lượng xả dự kiến từ 300 m3/s đến 600 m3/s, bao gồm lưu lượng xả qua các cửa van và các tổ máy phát điện...

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, trên địa bàn tỉnh Sơn La từ sáng 6/10, đã xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông trên diện rộng, gây thiệt hại nặng.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Sơn La, tính đến 15 giờ 30 phút, ngày 6/10, mưa lớn trên trên địa bàn đã gây thiệt hại khoảng 50 hộ dân tại phường Thảo Nguyên bị nước tràn vào nhà; ở xã Thuận Châu 9,35 ha lúa đang giai đoạn chín sáp bị đổ và ngập úng và 1,5 ha ao cá bị ngập; 5 con bò và 1 con trâu tại bản Phiêng Bủng, xã Mường Bú bị sét đánh chết.

Ngoài ra, mưa lớn trên địa bàn tỉnh Sơn La đã làm 5 điểm trường bị ngập, trong đó xã Vân Hồ có điểm trường Mần Non Pa Kha và điểm trường tiểu học Pa Kha; điểm trường tiểu học Co Tang. Xã Chiềng Mung có 1 điểm trường học bản phang và Mường Bằng thuộc trường Tiểu học-Trung học Cơ sở Mường Bằng, xã Chiềng Mung. Xã Thuận Châu có 2 điểm trường là Mầm non Hoa Hồng, Chiềng Ly nước ngập sát nền lớp học, tường rào đổ 10m; 2 phòng học bị nứt do đất lún; Mầm non Ban Mai di chuyển 2 nhóm trẻ học tại tầng 2; Mần non Hoa Đào tường rào đổ 30m; điểm trường Tịm Khem đổ sập 1 lớp học (không có người học).

Ngay sau khi xảy ra mưa lớn, lũ và sạt lở, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường triển khai phương án ứng phó, huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ khắc phục hậu quả.

Các lực lượng tại cơ sở đã tổ chức dọn bùn đất, khơi thông cống rãnh, vệ sinh khu dân cư, bệnh viện và trường học; đến thời điểm hiện tại nước đã rút, các khu vực ngập úng cơ bản được khắc phục.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương thống kê, đánh giá thiệt hại chi tiết, báo cáo về tỉnh để tổng hợp và đề xuất biện pháp hỗ trợ. Các xã, phường duy trì nghiêm chế độ trực ban 24/24h, cảnh báo người dân vùng có nguy cơ cao, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại thứ cấp sau mưa lũ./.

Một số nhà máy thủy điện ở Sơn La xả đáy, xả nước qua đập tràn Lúc 13 giờ, ngày 6/10, lưu lượng đến hồ Sơn La là 3.017 m3/s, mực nước hồ ở cao trình 215m, lưu lượng chạy máy là 138m3/s.; Công ty Thủy điện Sơn La báo cáo và đề xuất mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện.