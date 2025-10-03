Mở 2 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào 18 giờ và 24 giờ ngày 3/10

Chiều 3/10, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công điện số 7470/CĐ-BNNMT gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc mở 2 cửa xả hồ Thủy điện Hòa Bình vào 18 giờ và 24 giờ ngày 3/10.

Trước đó, trước diễn biến của bão số 10, Thuỷ điện Hoà Bình đã được lệnh mở cửa xả đáy thứ 1 vào 20 giờ ngày 29/9 và mở tiếp cửa xả đáy thứ 2 vào 3 giờ ngày 30/9; đến 17 giờ ngày 30/9, đóng 1 cửa xả đáy; đến 11 giờ ngày 1/10 đóng tiếp cửa xả đáy còn lại. Như vậy đến thời điểm 16 giờ ngày 3/10, Công ty Thủy điện Hòa Bình đã đóng hết các cửa xả đáy.

Hồi 14 giờ ngày 3/10, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 115,57m, mực nước hạ lưu 12,67m, lưu lượng về hồ 6.183 m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 2.228 m3/s.

Công ty Thủy điện Hòa Bình tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa 1ũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kip thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định.

Cùng ngày, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản số 7471/BNNMT-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình về việc đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Hòa Bình.

Theo đó, để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông biết thông tin để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp.

Các tỉnh, thành phố báo cáo kịp thời các tình huống bất thường về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)./.

