Đóng tiếp 1 cửa xả đáy hồ Thủy điện Tuyên Quang vào lúc 22 giờ ngày 6/10

Tối 6/10, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản số 7552/CĐ-BNNMT gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang về việc đóng tiếp 1 cửa xả đáy hồ Thủy điện Tuyên Quang vào hồi 22 giờ ngày 6/10.

Ngày 3/10, Công ty Thủy điện Tuyên Quang đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang vào hồi 11 giờ. Ngày 1-2/10, trước diễn biến lưu lượng nước về hồ giảm, Công ty Thủy điện Tuyên Quang thực hiện lệnh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lần lượt đóng bốn cửa xả đáy hồ.

Như vậy, tính từ ngày 1/10 và đến đêm 5/10, Công ty Thủy điện Tuyên Quang thực hiện đóng 6 cửa xả. Trước đó, đến 16h30 ngày 30/9, Thủy điện Tuyên Quang mở 8 cửa xả sâu để bảo đảm an toàn công trình.

Hồi 17 giờ ngày 6/10, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 114,38m, mực nước hạ lưu 55,61m, lưu lượng về hồ 1.281 m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 2.418 m3/s.

Công ty Thủy điện Tuyên Quang tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa 1ũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kip thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định.

Cùng ngày, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản số 7553/BNNMT-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội về việc đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Tuyên Quang.

Theo đó, để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông biết thông tin để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp.

Các tỉnh, thành phố báo cáo kịp thời các tình huống bất thường về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)./.

11 giờ ngày 3/10, đóng tiếp 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang Hồi 7 giờ ngày 3/10, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 118,26m, mực nước hạ lưu 57,12m, lưu lượng về hồ 2.245 m3/s, tổng lưu lượng về hạ đu 3.100 m3/s.