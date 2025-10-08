Mưa bão gây sập cổng chào xã Đồng Văn ở Tuyên Quang

Do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), tại xã Nga My (tỉnh Nghệ An) xảy ra mưa lớn gây lũ ống, lũ quét trên diện rộng khiến hàng trăm ngôi nhà bị ngập, trong đó 3 nhà bị lũ cuốn trôi; toàn xã mất điện.