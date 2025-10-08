Mưa bão gây sập cổng chào xã Đồng Văn ở Tuyên Quang

Toàn bộ 124 xã, phường ở Tuyên Quang có nguy cơ cao xảy ra lũ ống
Theo cảnh báo, tất cả 124/124 xã, phường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống trên các sông nhỏ, suối; lũ quét, sạt lở đất nơi có địa hình dốc.
Sáng 8/10, tại khu vực đầu tuyến đường dẫn vào trung tâm xã Đồng Văn (Tuyên Quang) đã xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng, làm sập hoàn toàn công trình cổng chào xã Đồng Văn.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, một số tỉnh thành phía Bắc chìm trong cơn lũ lịch sử. Khu vực thành phố Thái Nguyên hiện vẫn đang chìm trong nước lũ, không điện, không nước trong mấy ngày nay.
Sáng 8/10, tiếp cận hiện trường sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1, xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn, phóng viên TTXVN ghi nhận tại vị trí đập bị vỡ không lan rộng, mực nước duy trì ở mức vừa phải.
Sáng 8/10, mực nước các sông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã rút, nhưng chậm, nhiều khu phố vẫn ngập sâu. Hiện lực lượng chức năng và người dân cùng chung tay dọn dẹp những đoạn đường phố nước đã rút.
Sau trận lũ ống, lũ quét lịch sử xảy ra vào rạng sáng ngày 29/9/2025, dù đã bước sang ngày thứ 9 nhưng bản Na Ngân, nơi có 153 hộ dân với 730 nhân khẩu đồng bào Thái vẫn bị cô lập hoàn toàn.
Sáng 8/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp phiên bế mạc.
Rạng sáng 8/10, dù không có mưa nhưng tại khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên vẫn chìm trong biển nước, giao thông gần như tê liệt vì đường ngập sâu, điện vẫn chưa có, nhiều khu dân cư bị cô lập...
Mưa lớn liên tục kéo dài cộng với nước sông Bắc Giang dâng cao dồn về khiến nhiều xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngập sâu, bị cô lập, chia cắt, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của nhân dân.
Mưa lớn liên tục kéo dài trong những ngày vừa qua đã khiến nước lũ dâng cao gây ngập sâu nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Chiều 7/10/2025, sau cơn mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường của Hà Nội vẫn ngập sâu trong nước, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân trong giờ tan tầm.
Chiều 7/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 16 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Do mưa lũ kéo dài trên diện rộng và các thủy điện thường xuyên xả lũ, một số địa bàn trọng điểm của tỉnh Cao Bằng đã bị ngập sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của người dân.
Do ảnh hưởng bão số 11, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra mưa lớn, đặc biệt tại một số xã như: Bố Hạ, Đồng Kỳ, Tam Tiến, Yên Thế… bị ngập úng cục bộ, một số hộ dân bị cô lập trong nước lũ.
Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11, ngày 7/10, trên địa bàn thành phố Hà Nội có mưa to đến rất to, nhiều tuyến phố như Triều Khúc, Tân Triều, Yên Xá… bị ngập sâu, cuộc sống của người dân bị đảo lộn.
Sau một tuần ngập lụt do hoàn lưu bão số 10, một số tuyến đường, ngõ ngách tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai, vẫn ngổn ngang bùn đất.
Mực nước các sông suối dâng cao gây ngập các ngầm, tràn, tạm thời chia cắt giao thông giữa một số hộ dân với trung tâm xã, một số điểm bị sạt lở ảnh hưởng đến đường giao thông và nhà ở của người dân.
Nước trên các sông đang lên nhanh, dự báo lũ trên sông Bằng, sông Gâm có thể đạt đỉnh lũ trên mức báo động 3 nên lực lượng chức năng đề nghị người dân khẩn trương di dời người, tài sản, hàng hóa.
Mưa lớn từ rạng sáng 7/10 tại Hà Nội khiến nhiều tuyến đường phố đã ngập sâu, người dân chật vật đi làm trong tình trạng khó khăn.
Trong 12 giờ qua, trên các sông suối trong tỉnh Thái Nguyên xuất hiện lũ lớn, mực nước tại nhiều trạm vượt mức báo động 3, diễn biến phức tạp và có xu hướng tiếp tục lên nhanh gây ngập úng.
Tối 6/10, tại Phủ Nội Vụ, Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức Chương trình Trung thu Hoàng cung Huế 2025 với không gian trưng bày đèn lồng, cùng với biểu diễn nghệ thuật.
Tối 6/10/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ với các địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, đất đai.
Người dân Thủ đô chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa trong thời điểm cơn bão Matmo (bão số 11) ảnh hưởng tới miền Bắc sẽ gây mưa lớn vào chiều tối nay, nguy cơ ngập lụt sẽ kéo dài.
Bản Na Ngân bị cô lập nhiều ngày qua khi đường vào bản là đường đất độc đạo, xuyên rừng bị sạt lở, núi lấp nhiều đoạn, cầu tạm bắc qua suối bị lũ cuốn trôi không thể lưu thông.
Trên cánh đồng rộng lớn, mùi rơm mới, khói đốt đồng và ánh nắng cuối chiều hòa quyện, báo hiệu một vụ mùa bội thu, mang lại niềm vui và hy vọng cho người dân vùng lòng chảo Điện Biên.
Lăng mộ của Pharaoh Amenhotep III - một trong những lăng mộ lớn nhất tại Thung lũng các vị vua và hoàng hậu, đã chính thức mở cửa đón công chúng sau nhiều năm trùng tu.
Sáng 6/10/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng khai mạc Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Sau bão số 10, người dân bản Na Ngân (xã Nga My, tỉnh Nghệ An) phát hiện một cung sạt lở khổng lồ có dạng hình vòm trên núi, vị trí ở sau bản khoảng hơn 1km về phía thượng nguồn suối Nậm Ngân.
Chiều 4/10, sau nhiều giờ đi bộ cắt rừng, leo núi, vượt suối, trèo và bò qua hàng chục điểm sạt lở, tổ công tác gần 10 người đã tiếp cận được bản Na Ngân, xã Nga My, tỉnh Nghệ An.
Triều Tiên giới thiệu nhiều công nghệ mới tại triển lãm Phát triển Quốc phòng 2025 ở Bình Nhưỡng, thu hút sự chú ý toàn cầu.
Sau 6 ngày, bản Na Ngân nằm giữa đại ngàn Pù Huống, cách trung tâm xã Nga My 24km vẫn còn bị cô lập do đường đất độc đạo vào bản bị sạt lở núi, sụt trượt vách taluy âm, taluy dương nghiêm trọng.
Do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), tại xã Nga My (tỉnh Nghệ An) xảy ra mưa lớn gây lũ ống, lũ quét trên diện rộng khiến hàng trăm ngôi nhà bị ngập, trong đó 3 nhà bị lũ cuốn trôi; toàn xã mất điện.