Mưa bão gây sập cổng chào xã Đồng Văn ở Tuyên Quang

Sáng 8/10, tại khu vực đầu tuyến đường dẫn vào trung tâm xã Đồng Văn (Tuyên Quang) đã xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng, làm sập hoàn toàn công trình cổng chào xã Đồng Văn.

Mưa bão làm sập cổng chào xã Đồng Văn (Tuyên Quang). (Ảnh: TTXVN phát)
Mưa bão làm sập cổng chào xã Đồng Văn (Tuyên Quang). (Ảnh: TTXVN phát)
Rất may, thời điểm xảy ra vụ việc không có người qua lại nên không ghi nhận thiệt hại về người. (Ảnh: TTXVN phát)
Chính quyền địa phương khắc phục sự cố sập cổng chào xã Đồng Văn (Tuyên Quang). (Ảnh: TTXVN phát)
Người dân trong bản Na Ngân thường di chuyển trên con đường đất độc đạo để ra khu vực vùng ngoài. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Nghệ An: Bản Na Ngân vẫn bị cô lập sau lũ quét

Sau trận lũ ống, lũ quét lịch sử xảy ra vào rạng sáng ngày 29/9/2025, dù đã bước sang ngày thứ 9 nhưng bản Na Ngân, nơi có 153 hộ dân với 730 nhân khẩu đồng bào Thái vẫn bị cô lập hoàn toàn.

Điểm ngập sâu trên đường Lương Ngọc Quyến. (Ảnh: Quân Trang/TTXVN)

Trung tâm tỉnh Thái Nguyên vẫn chìm trong biển nước

Rạng sáng 8/10, dù không có mưa nhưng tại khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên vẫn chìm trong biển nước, giao thông gần như tê liệt vì đường ngập sâu, điện vẫn chưa có, nhiều khu dân cư bị cô lập...

Lực lượng cán bộ chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn và Quân khu 1 thường trực tại xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn trong đêm để hỗ trợ nhân dân. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Xuyên đêm ở vùng “rốn lũ” Lạng Sơn

Mưa lớn liên tục kéo dài cộng với nước sông Bắc Giang dâng cao dồn về khiến nhiều xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngập sâu, bị cô lập, chia cắt, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của nhân dân.

Nước sông Hiến lên rất nhanh, gây ngập lụt ở các vùng trũng. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Lũ trên các sông tại Cao Bằng đang lên rất nhanh

Nước trên các sông đang lên nhanh, dự báo lũ trên sông Bằng, sông Gâm có thể đạt đỉnh lũ trên mức báo động 3 nên lực lượng chức năng đề nghị người dân khẩn trương di dời người, tài sản, hàng hóa.