Đêm 13 và ngày 14/10: Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại Thái Nguyên, Khánh Hòa

Theo bản tin lúc 16h30 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ tới, cảnh báo có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại tỉnh Thái Nguyên và Khánh Hòa.

Cụ thể, tại Thái Nguyên: Cẩm Giàng, Chợ Mới, Côn Minh, Dân Tiến, Nà Phặc, Nam Hòa, phường Bắc Kạn, phường Đức Xuân, Phú Lương, Phúc Lộc, Quang Sơn, Sảng Mộc, Tân Kỳ, Thần Sa, Thanh Thịnh, Thượng Minh, Trần Phú, Tràng Xá, Văn Hán, Văn Lang, Văn Lăng, Võ Nhai, Vô Tranh, Yên Bình, Yên Trạch.

Tại tỉnh Khánh Hòa: Bác Ái Tây, Bắc Ninh Hòa, Cam Hiệp, Cam Lâm, Diên Thọ, Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh, Suối Dầu, Suối Hiệp, Tây Khánh Sơn, Tây Khánh Vĩnh, Vạn Hưng, Vạn Ninh.

Dự báo thời tiết đêm 13 và ngày 14/10, thành phố Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C. Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C. Đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ C, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C. Phía Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C. Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C. Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C. Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, đêm 13/10 và ngày 14/10, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và khu vực giữa biển Đông có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh./.

Bắc Ninh vẫn còn hơn 700 hộ dân xã Tiên Lục bị cô lập do mưa lũ Đến sáng 13/10, xã Tiên Lục vẫn còn hơn 700 hộ dân với khoảng 2.000 nhân khẩu bị cô lập, chủ yếu tại các thôn Giữa 2, Bến Phà, Trằm, Trung Phố, Sàn, Sỏi và Bến Cát.