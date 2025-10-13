Bắc Ninh vẫn còn hơn 700 hộ dân xã Tiên Lục bị cô lập do mưa lũ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, những ngày qua trên địa bàn xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh xảy ra mưa lớn kéo dài, nước sông dâng cao khiến nhiều khu vực bị ngập sâu, sạt lở, chia cắt cục bộ.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Tiên Lục, mưa lũ không gây thiệt hại về người nhưng đã làm chết hơn 10.000 con gia cầm, thủy cầm; ngập trắng hơn 750 ha lúa, 150 ha hoa màu, 20 ha cây ăn quả và 70 ha nuôi trồng thủy sản.

Khoảng 35 m³ đất đá, bê tông bị sạt lở; nhiều đoạn đê tại các thôn Tây, Dinh, Trung Phố, Bờ Lở bị tràn, các đoạn đê ở thôn Ngoài, thôn Đụn, thôn Sỏi bị sụt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.

Đến sáng 13/10, xã vẫn còn hơn 700 hộ dân với khoảng 2.000 nhân khẩu bị cô lập, chủ yếu tại các thôn Giữa 2, Bến Phà, Trằm, Trung Phố, Sàn, Sỏi và Bến Cát.

Mưa lũ bắt đầu gây ngập úng nghiêm trọng, chia cắt cục bộ trên địa bàn xã từ ngày 9/10. Trước tình hình đó, chính quyền xã Tiên Lục đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã được kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể; các lực lượng dân quân, công an, đoàn viên thanh niên, bộ đội và lực lượng xung kích túc trực 24/24 giờ tại những khu vực trọng điểm, đặc biệt là các vùng ngập sâu ven sông.

Xã đã huy động phương tiện, vật tư như bao tải, cọc tre, xuồng máy, bè cứu sinh, máy bơm, áo phao… sẵn sàng phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn; kiểm tra, gia cố các tuyến đê, kênh mương, trạm bơm và các vị trí xung yếu có nguy cơ sạt lở, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Từ ngày 9/10 đến nay, chính quyền xã đã phối hợp với các đơn vị di dời gần 1.000 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, bị ngập sâu đến nơi an toàn; đồng thời hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu (lương thực, nước uống, thuốc men…) đến các khu vực bị chia cắt, bảo đảm không để người dân thiếu đói, thiếu nước sinh hoạt trong thời gian chờ nước rút và khắc phục giao thông tạm thời.

Theo thống kê, ngày 9/10, xã có hơn 2.000 hộ dân (khoảng 8.000 nhân khẩu) bị cô lập. Chính quyền đã kịp thời cấp phát gần 8.000 suất thực phẩm thiết yếu cho người dân vùng ngập.

Đến 10/10, số hộ bị cô lập giảm còn khoảng 1.600 hộ (khoảng 6.500 nhân khẩu). Lực lượng cứu trợ đã hỗ trợ gần 6.000 suất thực phẩm thiết yếu, nấu 1.000 suất ăn, đồng thời huy động lực lượng quân đội vận chuyển người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm.

Ngày 11/10, xã còn khoảng 1.500 hộ dân (hơn 6.000 nhân khẩu) bị cô lập. Chính quyền và các đội thiện nguyện hỗ trợ gần 4.000 suất thực phẩm thiết yếu, 600 thùng nước và 1.500 suất ăn; hơn 100 cán bộ, chiến sỹ quân đội giúp dân dọn vệ sinh, thu hoạch gần 30 ha lúa.

Đến 12/10, số hộ bị cô lập giảm còn khoảng 1.000 hộ (hơn 3.000 nhân khẩu). Các lực lượng hỗ trợ gần 3.000 suất thực phẩm thiết yếu, 600 thùng nước, 500 suất ăn và huy động hơn 250 bộ đội giúp dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Hiện xã đang phối hợp với các đơn vị quân đội tiếp tục huy động 230 cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vận chuyển hàng hóa cứu trợ, khôi phục sản xuất và vệ sinh môi trường sau lũ.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiên Lục Nguyễn Văn Long, do ngập úng kéo dài, Ủy ban Nhân dân xã đã huy động xe bồn, téc chở nước sạch phục vụ sinh hoạt; đồng thời sử dụng máy lọc nước tại các trường học và doanh nghiệp để cấp nước miễn phí cho người dân vùng ngập.

Công tác y tế, phòng dịch được triển khai khẩn trương với sự tham gia của Đội Quân y số 3 gồm 17 cán bộ, nhân viên của Viện Y học Dự phòng Quân đội và Bệnh viện Quân y 105, trực tiếp chăm sóc sức khỏe và khử khuẩn môi trường sau lũ.

Hiện thời tiết tại địa phương đã tạnh mưa, mực nước ở nhiều nơi bắt đầu rút, song một số thôn như Bãi Cả, Đồng Kim vẫn còn nước dâng cao.

Ủy ban Nhân dân xã Tiên Lục tiếp tục duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ, thường xuyên kiểm tra các khu vực xung yếu, cảnh báo nguy cơ sạt lở, ngập úng.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị quân đội trên địa bàn huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ chính quyền và nhân dân trong công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, tập trung giúp dân vệ sinh môi trường, thu hoạch lúa, vận chuyển vật tư, hàng hóa cứu trợ; hỗ trợ di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực ngập lụt; phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục hạ tầng giao thông, khôi phục sản xuất, sớm ổn định đời sống nhân dân./.

