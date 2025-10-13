Thái Nguyên khôi phục sản xuất sau mưa bão

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng, gây ngập úng và thiệt hại đến sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cao phát sinh và lây lan các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản.

Để kịp thời khắc phục hậu quả và hạn chế tối đa thiệt hại do mưa bão, lũ gây ra, đảm bảo kế hoạch sản xuất, sớm ổn định cuộc sống nhân dân, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, phường trên địa bàn khẩn trương tập trung chỉ đạo, hướng dẫn người dân phục hồi, khôi phục sản xuất sau mưa bão.

Theo đó, Sở đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường tập trung tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 11 và mưa, lũ sau bão, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đối với sản xuất trồng trọt và công tác bảo vệ thực vật, các xã, phường khẩn trương tiêu úng, khơi thông dòng chảy trên ruộng, vườn và hệ thống kênh mương nội đồng, không để tình trạng ngập nước kéo dài, gây thiệt hại thêm cho cây trồng, chủ động xây dựng, điều chỉnh kế hoạch, phương án sản xuất vụ Đông theo điều kiện thực tế của địa phương để mở rộng diện tích gieo trồng cây vụ Đông, bù đắp thiệt hại do bão gây ra, đảm bảo thu nhập cho người dân và nguồn cung nông sản cho thị trường.

Riêng với vùng chuyên rau màu, màu, ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân khơi thông, nạo vét mương máng, rãnh thoát nước trên ruộng. Sau khi nước rút vệ sinh đồng ruộng, phun phân bón lá, các chế phẩm vi lượng… cho cây nhanh phục hồi, khi đất khô ráo xới vun kịp thời để tạo độ thoáng cho đất tránh bị nghẹt rễ và kết hợp bón bổ sung phân lân, NPK...; chuẩn bị đủ lượng và chủng loại hạt giống rau để sẵn sàng gieo trồng lại phòng mưa lớn gây khan hiếm nguồn cung rau, đồng thời mở rộng diện tích cây vụ Đông nhằm bù đắp thiệt hại do bão gây ra....

Đối với sản xuất chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh động vật, Sở chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các xã, phường tăng cường và thực hiện nghiêm công tác giám sát dịch bệnh, đặc biệt tại những khu vực đã từng xảy ra dịch, các vùng có nguy cơ cao, khu vực bị ngập lụt và những địa phương đang có bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Tại các vùng bị ngập, lụt ngay sau khi nước rút, chính quyền và các cơ quan chuyên môn tổ chức tổng vệ sinh, thu gom phân, rác để xử lý, sát trùng, tiêu độc vùng chăn nuôi bị lũ, ngập để tổng tẩy uế môi trường, tiêu diệt các loại mầm bệnh, tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2/2025, đặc biệt đối với các bệnh nguy hiểm trên vật nuôi như: lở mồm long móng, tụ huyết trùng trên đàn trâu, bò, dịch tả lợn, cúm gia cầm… bảo đảm tỷ lệ đạt trên 80% tổng đàn tại thời điểm tiêm phòng vắc xin, đồng thời hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện khôi phục sản xuất, tái đàn sau đợt mưa lũ...

Ông Dương Sơn Hà, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thái Nguyên cho biết: Sở đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc, trong đó, Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh khẩn trương phối hợp với các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn các biện pháp khắc phục ảnh hưởng của bão, mưa lũ đối với sản xuất nông nghiệp, khôi phục sản xuất nông nghiệp ngay sau bão, mưa lũ, tăng cường công tác công tác kiểm tra đồng ruộng, điều tra, dự tính, dự báo tình hình phát sinh gây hại của các đối tượng dịch hại, thực hiện tốt công tác quản lý giống, vật tư nông nghiệp nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất cho sản xuất; đồng thời chỉ đạo Chi cục chăn nuôi, thú y và thủy sản tỉnh hướng dẫn áp dụng các biện pháp vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường, nhất là tại các khu vực nguy có nguy cơ cao, khu vực úng, ngập ngay sau khi nước rút để đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn dịch bệnh, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng đợt 2/2025 cho đàn gia súc, gia cầm; đảm bảo hoàn thành trong tháng 10/2025.

Riêng Chi cục thủy lợi và phòng chống thiên tai Thái Nguyên phối hợp, hướng dẫn các địa phương, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi Bắc Kạn kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại, khẩn trương khắc phục, sửa chữa các công trình đập, hồ chứa, trạm bơm, hệ thống kênh mương sớm đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão, lũ...

Theo thống kê sơ bộ của tỉnh Thái Nguyên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 đã gây ra mưa lớn trên địa bàn tỉnh, từ đêm ngày 6 đến ngày 7/10 với lượng mưa phổ biến từ 250 đến 400 mm, có nơi trên 500 mm, làm ngập lụt tại 43 xã, phường, mất điện, mất nước trên diện rộng, ảnh hưởng đến khoảng 200.000 hộ dân trong tỉnh, trong đó có hơn 3.400 hộ phải di dời khẩn cấp.

Mưa lũ đã làm 7 người chết, 3 bị thương, ngập trên 12.400 ha lúa và các loại cây màu, hơn 938.000 vật nuôi bị chết hoặc bị nước cuốn trôi, trên 1.200 điểm giao thông, trong đó có 300 điểm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, ngập úng.

Mưa lũ cũng làm 53 hồ, đập, 3 trạm bơm, trên 10 km kênh mương bị ảnh hưởng, sự cố, hư hỏng, 3,5 km đê thuộc 4 tuyến đê phải gia cố chống tràn, 11 vị trí phải xử lý mạch đùn sủi, 2 vị trí xảy ra sạt trượt mái đê.

Ngoài ra, trận mưa lũ lịch sử này cũng làm cho 5 Trung tâm y tế, bệnh viện, 9 trạm y tế địa phương bị ngập lụt, sạt lở, 153 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, 150 cột điện trung thế, 361 cột điện hạ thế bị đổ, gẫy, 61,5km đường dây điện bị ảnh hưởng, nhiều tài sản, vật dụng sinh hoạt có giá trị của người dân bị ngập, hư hỏng...

Ước tính tổng thiệt hại do bão số 11 và mưa lũ sau bão gây ra cho tỉnh Thái Nguyên là hơn 4.000 tỷ đồng.../.

Mưa lũ sau bão số 11 gây thiệt hại trên 8.720 tỷ đồng, tỉnh Thái Nguyên chịu thiệt hại lớn nhất Theo thống kê, tính đến 7 giờ ngày 13/10, thiệt hại do mưa lũ sau bão số 11 (bão Matmo) ước tính trên 8.720 tỷ đồng, trong đó tỉnh Thái Nguyên chịu thiệt hại lớn nhất lên đến 4.000 tỷ đồng.