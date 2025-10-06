Thái Nguyên: Tiếp tục xuất hiện hố sụt lún tại xã Na Rì

Ngày 6/10, bà Nông Thị Anh Thơ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên cho biết, vào sáng và trưa cùng ngày, tại thôn Hiệp Lực, xã Na Rì đã ghi nhận một hố sụt lún tại vị trí Km 80+00 bên phải tuyến Quốc lộ 3B.

Hố sụt lún này có dạng "hàm ếch", miệng hố có đường kính khoảng 1 mét; chiều ngang của phần sụt lún bên dưới lên tới 6,3 mét.

Theo bà Nông Thị Anh Thơ, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 và bão số 11, trên địa bàn xã Na Rì đã xảy ra mưa lớn kéo dài liên tục từ ngày 28/9 đến ngày 6/10/2025.

Mưa lớn kéo dài dẫn đến việc xuất hiện một hố sụt lún mới. Vị trí hố sụt lún nằm sát nhà bà Lý Thị Thùy tại thôn Hiệp Lực, xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên (thuộc thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn cũ).

Hiện tượng này được đánh giá là có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến Quốc lộ 3B và sự an toàn của hộ dân sinh sống gần đó.

Đây không phải là lần đầu tiên khu vực này xảy ra sụt lún; hố sụt lún mới này xuất hiện cách hố "tử thần" vừa được lấp trước đó khoảng 50 mét.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Na Rì đã nhanh chóng vào cuộc triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Các lực lượng chức năng đã tổ chức khoanh vùng, cắm biển cảnh báo tại khu vực sụt lún, đồng thời ngăn không cho người dân tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, chính quyền đã hỗ trợ di dời khẩn cấp hộ bà Lý Thị Thùy ra khỏi khu vực sụt lún. Toàn bộ 4 nhân khẩu của gia đình bà Thùy cùng tài sản đã được chuyển đến trụ sở UBND xã Kim Lư (cũ).

Hiện tại, chính quyền xã Na Rì đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn để tiếp tục kiểm tra, theo dõi diễn biến sụt lún. Đồng thời, đề nghị các sở, ngành liên quan hướng dẫn biện pháp xử lý nhằm kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn cho người dân và tuyến giao thông huyết mạch Quốc lộ 3B./.

Sụt mố cầu Tát Luông ở Tuyên Quang: Cấm người và phương tiện đi lại Do ảnh hưởng của mưa lũ, khi nước rút dẫn đến hiện tượng sụt lún đường dẫn lên cầu Tát Luông ở Km177+300 đường tỉnh lộ 185 kết nối thôn 6 và thôn 14 xã Nà Hang.