Ứng phó bão số 11: Ninh Bình gấp rút gia cố cho hệ thống đê biển

Ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Bualoi) khiến một số vị trí đê biển tại tỉnh Ninh Bình bị sạt sụt.

Để bảo vệ tuyến đê biển trước cơn bão số 11 (Matmo) và hoàn lưu sau bão, các ngành chức năng tỉnh Ninh Bình đang khẩn trương gia cố hệ thống đê kè, đặc biệt là những vị trí xung yếu, vị trí vừa bị sạt sập để bảo vệ hệ thống đê biển và các công trình, nhà cửa và hoa màu của người dân trong đê.

Sáng 5/10, trước khi cơn bão số 11 đổ bộ vào đất liền, trên tuyến đê biển Hải Hậu thời tiết nắng to, biển lặng.

Tại khu vực kè Hải Thịnh 3, vị trí K25+570, nơi xảy ra sạt sập với diện tích 20m x 15m do ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 trước đó, đã được lực lượng chức năng gia cố chắc chắn.

Phần lõi thân đê được gia cố thêm nhiều m3 đá hộc, phần kè chân đê được chắn bởi trên 200 cấu kiện Tetrapod giúp chắn sóng, phần mái đê dùng hơn 1.000 cấu kiện chữ H để bảo đảm vững chắc trước thiên tai.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Thịnh Nguyễn Văn Long cho biết chiều 4/10, qua kiểm tra, địa phương tiếp tục phát hiện thêm 2 điểm có dấu hiệu sạt lở với diện tích 10m chiều dài và 4m chiều rộng, cách vị trí sạt lở ban đầu từ 300-400m, bước đầu chính quyền xã đã phối hợp với các đơn vị đang thi công kè Hải Thịnh xử lý bằng cách huy động nhân lực, vật tư, phương tiện đưa các cấu kiện bêtông Tetrapod và cấu kiện chữ H để gia cố.

Đến thời điểm trước khi bão vào, các vị trí sạt lở trước và các điểm có nguy cơ đã được địa phương xử lý xong, đảm bảo an toàn hệ thống đê biển.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Thịnh, để chủ động trước những diễn biến bất ngờ, địa phương đã cắt cử các lực lượng thường xuyên tuần tra trên hệ thống đê, nếu có phát hiện sẽ kịp thời xử lý.

Mặt khác, từ chiều 5/10, sẽ có 5 đội, mỗi đội 6 người kết hợp với lực lượng xung kích của các xóm, tổ dân phố tiến hành ứng trực tại các vị trí xung yếu trên đê để ứng phó với mưa bão.

Địa phương cũng đã thống kê những gia đình có người neo đơn, những nhà cấp 4 có nguy cơ và các chòi canh, nuôi ở ngoài đồng để sẵn sàng các phương án di chuyển đến địa điểm an toàn.

Từ năm 2017, do ảnh hưởng của mưa bão, tuyến kè biển Thịnh Long và Cồn Tròn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (cũ) bị sạt lở nghiêm trọng.

Tháng 10/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã phê duyệt dự án thành phần số 2 đê biển Cồn Tròn, Hải Thịnh thuộc dự án Củng cố hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển một số tỉnh Bắc Bộ với tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng.

Tuyến đê biển Cồn Tròn, Hải Thịnh sẽ được xây dựng thềm cơ giảm sóng, hệ thống các mỏ hàn chữ T cũng như sửa chữa, nâng cấp cánh mỏ hàn hiện có, dự án thi công xây dựng từ tháng 11/2024, dự kiến đến tháng 11 năm nay sẽ hoàn thành, giúp chắn sóng bảo vệ tuyến đê biển trước tác động của thiên tai.

Ngay sau khi xảy ra sự cố sạt lở đê biển khu vực kè Hải Thịnh 3, các đơn vị đang thi công đã huy động 20 máy xúc, 15 ôtô tải, hơn 20 nhân công cùng cấu kiện Tetrapod, cấu kiện bêtông chữ H, phối hợp cùng với các lực lượng khác tiến hành gia cố đê.

Ông Vũ Văn Quyết, Chỉ huy trưởng Dự án kè biển Hải Thịnh, Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong cho biết đến thời điểm này đơn vị thi công đã hoàn thành trên 90% khối lượng đúc cấu kiện, tiến độ lắp đặt đạt trên 60% khối lượng các vị trí cần đặt cấu kiện. Để cùng với địa phương ứng phó với cơn bão số 11, đơn vị thi công và nhà thầu đã chuẩn bị máy móc, vật liệu cùng đội ngũ công nhân sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng và đoàn công tác kiểm tra khu vực kè biển có nguy cơ sạt lở trước cơn bão số 11. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều trước ảnh hưởng của cơn bão số 11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng đã yêu cầu các địa phương ven biển cần tăng cường công tác tuần tra trên các tuyến đê, kịp thời phát hiện các vị trí rò rỉ không đảm bảo an toàn, lên phương án khắc phục để hạn chế các vị trí sạt sụt lan rộng, đồng thời chuẩn bị sẵn máy móc, vật liệu, nhân lực tiến hành ứng phó với các tình huống thiên tai khi bão về.

Trước đó, tỉnh Ninh Bình đã thực hiện cấm biển từ 6h ngày 5/10; tiếp tục thông báo cho các chủ phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển, ven biển tìm nơi neo đậu, tránh trú an toàn; di dời dân tại các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản ven bờ, trên biển và tổ chức sắp xếp tàu thuyền tại nơi neo đậu đảm bảo an toàn xong trước 17h ngày 5/10; tạm dừng hoạt động của các tuyến đò ngang, đò dọc trên địa bàn từ 17h ngày 5/10 đến khi bão tan.

Tỉnh cũng chủ động phương án sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực cửa sông, ven biển, khu vực đồi núi có nguy cơ sạt lở, khu vực nhà yếu, chung cư cũ tại đô thị trước khi bão đổ bộ, bảo đảm tuyệt đối an toàn về tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân khi thiên tai xảy ra./.

Ninh Bình tổ chức neo đậu tàu thuyền xong trước 17 giờ ngày 5/10, ứng phó bão Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc yêu cầu UBND các xã, phường chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó bão số 11-Matmo sát với diễn biến tình hình, không để bị động, bất ngờ.