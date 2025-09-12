Thế giới

Nga chỉ trích kế hoạch sản xuất nhiên liệu tên lửa Ukraine tại Đan Mạch

Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo việc Đan Mạch cho phép doanh nghiệp Ukraine mở cơ sở sản xuất nhiên liệu tên lửa tầm xa có thể làm gia tăng nguy cơ leo thang xung đột và đổ máu ở Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu tại cuộc họp báo ở Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu tại cuộc họp báo ở Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Reuters, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 12/9 đã lên án kế hoạch của Đan Mạch cho phép một nhà sản xuất vũ khí Ukraine đặt cơ sở sản xuất nhiên liệu cho tên lửa tầm xa tại nước này, cho rằng động thái đó sẽ làm gia tăng nguy cơ leo thang và dẫn tới thêm nhiều đổ máu ở Ukraine.

Chính phủ Đan Mạch đã công bố kế hoạch trên vào tuần trước, đánh dấu lần đầu tiên một công ty quốc phòng Ukraine mở rộng sản xuất ra nước ngoài.

Trả lời họp báo, bà Zakharova tuyên bố động thái này khẳng định chính sách thù địch của Đan Mạch đối với Moskva và là một “cuộc phiêu lưu”./.

