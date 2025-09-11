Ukraine đề nghị Mỹ cung cấp vũ khí tầm xa nếu Nga bác thỏa thuận ngừng bắn

Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/9 cho biết ông đã đề nghị người đồng cấp Mỹ Donald Trump cung cấp vũ khí tầm xa cho Kiev nếu Nga tiếp tục bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc xung đột hiện nay.

Phát biểu trên được ông Zelensky đưa ra trong buổi họp báo chung với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb tại Kiev.

Ông cũng thúc giục các đồng minh xem xét lại năng lực phòng không của chính mình, nhấn mạnh rằng các hệ thống sử dụng tên lửa quá tốn kém trong việc đối phó với máy bay không người lái (UAV) giá rẻ.

Về phần mình, Tổng thống Stubb khẳng định Ukraine rõ ràng hiện đã có các bảo đảm an ninh từ châu Âu.

Ông nhận thấy đã có tiến triển liên quan đến sự tham gia của Mỹ trong cơ chế bảo đảm này kể từ sau cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo châu Âu với Tổng thống Trump tại Washington cách đây 3 tuần.

Ngày 10/9, Anh cho biết sẽ sản xuất hàng loạt UAV đánh chặn do Ukraine thiết kế nhằm tăng cường năng lực phòng thủ cho Kiev.

Tuyên bố của Chính phủ Anh cho biết mục tiêu của dự án chung này là cung cấp cho Ukraine hàng nghìn UAV mỗi tháng, với chi phí sản xuất mỗi chiếc thấp hơn 10% so với giá thành các mục tiêu mà chúng được thiết kế để đánh chặn.

Chính phủ Anh đã cam kết dành cho Ukraine khoản viện trợ quân sự trị giá 4,5 tỷ bảng (6,1 tỷ USD) trong năm 2025, mức viện trợ cao nhất của nước này từ trước đến nay.

Trước đó, Anh cũng cam kết đến tháng 4/2026 sẽ tăng gấp 10 lần lượng UAV cung cấp cho Ukraine.

Trước đó, tờ Ukrainska Pravda đăng tải ngày 6/8, dẫn lời một quan chức NATO am hiểu vấn đề cho biết các lô vũ khí và đạn dược do Mỹ sản xuất dành cho Ukraine, theo khuôn khổ chương trình Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL), dự kiến sẽ bắt đầu được chuyển giao trong vài tuần tới.

Chương trình PURL là sáng kiến mới do Mỹ và NATO phối hợp khởi xướng, nhằm đẩy nhanh tốc độ cung cấp khí tài quân sự cần thiết cho Ukraine trong bối cảnh cuộc chiến với Nga vẫn đang tiếp diễn. Theo đó, các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tài trợ cho Ukraine bằng cách mua vũ khí từ các nhà thầu quốc phòng Mỹ, đồng thời đặt hàng bổ sung để tái trang bị cho lực lượng của chính họ.

Vị quan chức của NATO tiết lộ: “Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cấp bách của Ukraine, các gói viện trợ đang được chuẩn bị một cách nhanh chóng và thường xuyên.”

Trong khuôn khổ chương trình PURL, 2 gói viện trợ đầu tiên đã được triển khai với sự tài trợ của Hà Lan vào ngày 4/8, và của Đan Mạch, Phần Lan cùng Thụy Điển hôm 5/8. Các chuyến hàng đầu tiên được kỳ vọng sẽ đến Ukraine trong vòng vài tuần tới.

Cũng theo nguồn tin, các đợt viện trợ quân sự trong khuôn khổ PURL sẽ tiếp tục được bổ sung định kỳ, với danh sách trang thiết bị và vũ khí được xây dựng dựa trên các yêu cầu cụ thể từ phía Ukraine và được Tư lệnh Tối cao NATO tại châu Âu xác nhận./.

EU lên kế hoạch hỗ trợ Ukraine, chuẩn bị vòng trừng phạt mới đối với Nga Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết EU đang lên kế hoạch tăng cường hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine, đồng thời chuẩn bị áp đặt vòng trừng phạt thứ 19 nhằm vào Nga.