Nga không kích các cơ sở công nghiệp-quân sự tại miền Tây Ukraine

Ngày 10/9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn bằng vũ khí chính xác và thiết bị bay không người lái (UAV) trong đêm 9/9, nhằm vào các doanh nghiệp công nghiệp-quân sự tại các khu vực miền Tây Ukraine, bao gồm Ivano-Frankivsk, Khmelnytsky, Zhitomir, Vinnytsia và Lviv.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp-quân sự này thực hiện sản xuất và sửa chữa thiết bị bọc thép và hàng không cho Lực lượng vũ trang Ukraine, sản xuất động cơ, linh kiện điện tử cho máy bay, cũng như UAV.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị đánh trúng.

Trong một diễn biến khác, AFP và Reuters đưa tin Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 10/9 cảnh báo có “nguy cơ thực sự” chiến sự tại Ukraine lan ra ngoài biên giới sau khi các thiết bị bay không người lái của Nga xâm nhập không phận Ba Lan.

Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Stephane Dujarric nhấn mạnh: “Sự cố này một lần nữa cho thấy tác động khu vực và nguy cơ mở rộng thực sự của cuộc xung đột tàn khốc này.”

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã thông báo với ông về việc phối hợp với Mỹ nhằm tăng cường trừng phạt Nga.

Hai bên cũng thảo luận việc sử dụng tài sản Nga bị đóng băng và hỗ trợ trẻ em Ukraine./.

Nga bác bỏ cáo buộc UAV xâm phạm không phận Ba Lan Bộ Ngoại giao Nga ngày 10/9 khẳng định các thiết bị bay không người lái tấn công Ukraine không vượt quá phạm vi hoạt động 700km, bác bỏ cáo buộc Moskva vi phạm không phận Ba Lan.