Anh sản xuất hàng nghìn máy bay không người lái cho Ukraine

Anh sẽ cung cấp cho Ukraine hàng nghìn UAV mỗi tháng, với chi phí sản xuất mỗi chiếc thấp hơn 10% so với giá thành các mục tiêu mà chúng được thiết kế để đánh chặn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)
Ngày 10/9, Anh cho biết sẽ sản xuất hàng loạt máy bay không người lái (UAV) đánh chặn do Ukraine thiết kế nhằm tăng cường năng lực phòng thủ cho Kiev.

Tuyên bố của Chính phủ Anh cho biết mục tiêu của dự án chung này là cung cấp cho Ukraine hàng nghìn UAV mỗi tháng, với chi phí sản xuất mỗi chiếc thấp hơn 10% so với giá thành các mục tiêu mà chúng được thiết kế để đánh chặn.

Động thái này dựa trên một sáng kiến hợp tác sản xuất quốc phòng do Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đạt được hồi tháng 6 năm nay.

Chính phủ Anh đã cam kết dành cho Ukraine khoản viện trợ quân sự trị giá 4,5 tỷ bảng (6,1 tỷ USD) trong năm 2025, mức viện trợ cao nhất của nước này từ trước đến nay.

Trước đó, Anh cũng cam kết đến tháng 4/2026 sẽ tăng gấp 10 lần lượng UAV cung cấp cho Ukraine.

Cũng trong ngày 10/9, Ba Lan tuyên bố đã bắn hạ nhiều UAV của Nga khi đang bay qua lãnh thổ nước này trong một vụ tấn công ban đêm vào Ukraine, song Bộ Ngoại Nga sau đó đã bác bỏ các cáo buộc liên quan.

Một quan chức ngoại giao cấp cao của Nga tại Ba Lan cho rằng các UAV này xuất phát từ lãnh thổ Ukraine./.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Malta coi trọng thúc đẩy quan hệ với Việt Nam

Malta coi trọng thúc đẩy quan hệ với Việt Nam trong khuôn khổ song phương cũng như khuôn khổ hợp tác với EU, ủng hộ Việt Nam-EU sớm nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Nga bác bỏ cáo buộc xâm phạm không phận Ba Lan

Nga bác bỏ cáo buộc xâm phạm không phận Ba Lan

Ngày 10/9, Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố bác bỏ những cáo buộc của Ba Lan cho rằng Moskva đã vi phạm không phận Ba Lan đêm 9/9, trong bối cảnh Nga đang mở rộng các cuộc tấn công ở miền Tây Ukraine.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. (Nguồn: TTXVN)

Thủ tướng Ba Lan triệu tập họp an ninh khẩn cấp

Ngày 10/9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các bộ trưởng phụ trách an ninh quốc gia sau khi nhiều thiết bị bay không người lái xâm phạm không phận nước này vào đêm qua.