Anh sản xuất hàng nghìn máy bay không người lái cho Ukraine

Ngày 10/9, Anh cho biết sẽ sản xuất hàng loạt máy bay không người lái (UAV) đánh chặn do Ukraine thiết kế nhằm tăng cường năng lực phòng thủ cho Kiev.

Tuyên bố của Chính phủ Anh cho biết mục tiêu của dự án chung này là cung cấp cho Ukraine hàng nghìn UAV mỗi tháng, với chi phí sản xuất mỗi chiếc thấp hơn 10% so với giá thành các mục tiêu mà chúng được thiết kế để đánh chặn.

Động thái này dựa trên một sáng kiến hợp tác sản xuất quốc phòng do Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đạt được hồi tháng 6 năm nay.

Chính phủ Anh đã cam kết dành cho Ukraine khoản viện trợ quân sự trị giá 4,5 tỷ bảng (6,1 tỷ USD) trong năm 2025, mức viện trợ cao nhất của nước này từ trước đến nay.

Trước đó, Anh cũng cam kết đến tháng 4/2026 sẽ tăng gấp 10 lần lượng UAV cung cấp cho Ukraine.

Cũng trong ngày 10/9, Ba Lan tuyên bố đã bắn hạ nhiều UAV của Nga khi đang bay qua lãnh thổ nước này trong một vụ tấn công ban đêm vào Ukraine, song Bộ Ngoại Nga sau đó đã bác bỏ các cáo buộc liên quan.

Một quan chức ngoại giao cấp cao của Nga tại Ba Lan cho rằng các UAV này xuất phát từ lãnh thổ Ukraine./.

Ba Lan hành động quyết đoán và cứng rắn sau loạt UAV nghi của Nga xâm phạm không phận Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết nước này đã kích hoạt Điều 4 của NATO, triệu tập họp khẩn sau khi xác định 19 vụ UAV vi phạm không phận, bắn hạ ít nhất 3 chiếc.