Nga mở rộng vùng kiểm soát tại Ukraine, gây tổn thất lớn cho đối phương

Theo các hãng tin Reuters và RIA Novosti, Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/9 tuyên bố lực lượng nước này đã kiểm soát làng Novomykolaivka thuộc thành phố Dnipropetrovsk ở Đông Nam Ukraine.

Theo tuyên bố, quân đội Nga cũng đã tấn công cơ sở hạ tầng phục vụ thiết bị bay không người lái (UAV) tầm xa của Ukraine và bắn hạ 340 UAV trong vòng 24 giờ qua.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cho hay nhóm Tsentr (Trung tâm) của nước này đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 480 binh sỹ Ukraine, phá hủy hai xe chiến đấu bọc thép, chín phương tiện và hai khẩu pháo dã chiến.

Nhóm Vostok (Đông) tiêu diệt hơn 240 binh sỹ Ukraine, còn nhóm Yug (Nam) đã loại khỏi vòng chiến tới 185 quân nhân Ukraine và chiếm được các vị trí thuận lợi hơn, trong khi nhóm Zapad (Tây) diệt hơn 240 binh sỹ Ukraine.

Trước đó, theo Reuters và AFP, Điện Kremlin ngày 12/9 cho biết cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine đang trong tình trạng “tạm ngưng,” đồng thời cáo buộc các nước châu Âu đang cản trở một tiến trình mà Moskva vẫn cởi mở.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo giới: “Các kênh liên lạc vẫn tồn tại và hoạt động. Các nhà đàm phán của chúng tôi có thể trao đổi qua những kênh này. Tuy nhiên hiện tại, có lẽ chính xác hơn khi nói rằng đang có một sự tạm ngưng.”

Ngoài ra, ông Peskov cho rằng những quan ngại của châu Âu về cuộc tập trận chung Zapad-2025 giữa Nga và Belarus xuất phát từ "sự quá tải cảm xúc" và "thái độ thù địch" đối với Moskva.

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo cuộc tập trận Zapad-2025 đã khai mạc, được tiến hành tại cả hai nước cũng như ở các vùng biển Baltic và Barents./.

