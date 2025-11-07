Tổng thư ký NATO trấn an đồng minh sau khi Mỹ rút lữ đoàn khỏi Romania

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte khẳng định việc Mỹ rút một lữ đoàn luân phiên không ảnh hưởng cam kết bảo vệ sườn phía Đông, đồng thời nhấn mạnh Washington vẫn duy trì sự hiện diện mạnh ở châu Âu

Trong bản tin hôm nay có những nội dung thông tin đáng chú ý sau: Tổng thư ký NATO trấn an châu Âu sau vụ lữ đoàn Mỹ rút khỏi Romania; Lực lượng bán quân sự RSF nhất trí thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo; Hội đồng bảo an Liên hợp quốc dỡ bỏ trừng phạt Tổng thống Syria.

