NATO tuyên bố vượt Nga về sản lượng đạn dược

Tại Diễn đàn Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) được tổ chức ở Bucharest, Tổng Thư ký Mark Rutte cho biết các quốc gia thành viên NATO đã đẩy nhanh tốc độ sản xuất đạn dược, vượt qua Nga - quốc gia trước đây từng vượt các đồng minh NATO về quy mô sản xuất.



Ông Rutte nhấn mạnh mối đe dọa từ Nga sẽ vẫn tồn tại ngay cả khi cuộc chiến ở Ukraine kết thúc, vì Moskva vẫn là một thế lực gây mất ổn định ở châu Âu và trên toàn cầu.

Ông Rutte lưu ý rằng, Nga không hành động một mình mà đang hợp tác với Trung Quốc, Triều Tiên, Iran và một số quốc gia khác, mở rộng hợp tác quốc phòng lên mức chưa từng có tiền lệ.



Theo Tổng Thư ký NATO, các nước trong liên minh hiện đã sở hữu những hệ thống tiên tiến nhất, giúp họ duy trì ưu thế quân sự, song cần tăng sản lượng và đẩy nhanh tốc độ bàn giao trang bị.



Ông Rutte nêu rõ: “Chúng ta cần đạt tiến bộ trên mọi lĩnh vực, từ phòng không chất lượng cao đến các thiết bị bay không người lái đánh chặn có giá cả hợp lý.”



Theo số liệu được công bố, Mỹ là quốc gia có chi tiêu quân sự cao nhất thế giới trong năm ngoái với 949,2 tỷ USD. Trung Quốc xếp thứ hai với 449,9 tỷ USD, Nga đứng thứ ba với 352,1 tỷ USD. Ấn Độ và Triều Tiên lần lượt chi 281,7 tỷ USD và 263,1 tỷ USD. Ukraine đứng thứ 8 với mức chi tiêu quốc phòng 103 tỷ USD./.

