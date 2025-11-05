Ukraine trở thành “đối tác tăng cường” của Lực lượng viễn chinh châu Âu

AFP đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey thông báo Ukraine ngày 5/11 đã được trao quy chế “đối tác tăng cường” trong Lực lượng viễn chinh chung (JEF) gồm các nước Bắc và Đông Âu.

JEF gồm 10 quốc gia do Anh dẫn đầu, bao gồm Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Iceland, Latvia, Litva, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển - tất cả đều là thành viên NATO.

Ông Healey nói với đài NRK của Na Uy: “Tôi cho rằng thỏa thuận này là thông điệp mạnh mẽ gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ukraine có những đồng minh châu Âu kiên định nhất, và 10 quốc gia JEF đang chứng minh rằng chúng tôi sẽ sát cánh cùng Ukraine chừng nào Kiev cần.”

Thỏa thuận được ký tại thành phố Bodo (Na Uy), trong cuộc họp giữa Bộ trưởng Quốc phòng các nước JEF và người đồng cấp Ukraine Denys Shmygal.

Ông Shmygal viết trên mạng X: “Ukraine có thể tăng cường sức mạnh cho JEF” và sẽ chia sẻ kinh nghiệm về “đối phó chiến tranh hỗn hợp, sử dụng lực lượng phòng không, thiết bị bay không người lái, bảo vệ hạ tầng quốc gia và tấn công tầm xa.”

Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy cho biết thỏa thuận này tăng cường hợp tác và đẩy mạnh phối hợp giữa các đồng minh một cách nhanh chóng, hiệu quả hơn, đồng thời nhấn mạnh văn kiện “góp phần chuẩn bị cho Ukraine trở thành thành viên NATO”./.

