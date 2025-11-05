Ukraine kêu gọi Mỹ cung cấp vũ khí tầm xa

Ngày 4/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Mỹ tiếp tục để ngỏ khả năng cung cấp vũ khí tầm xa cho Kiev, đồng thời hối thúc các nước châu Âu tăng cường gây sức ép và triển khai biện pháp cứng rắn hơn trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine, vốn kéo dài hơn 3 năm qua.



Phát biểu trực tuyến tại Hội nghị mở rộng Liên minh châu Âu (EU - Enlargement Summit) từ thành phố Pokrovsk ở miền Đông Ukraine, ông Zelensky nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì nguồn viện trợ quân sự, trong đó có các hệ thống vũ khí tầm xa, nhằm hỗ trợ nỗ lực phòng thủ của Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng kêu gọi các nước phương Tây mở rộng các biện pháp gây sức ép đối với Nga, bao gồm các lĩnh vực khí đốt và hạt nhân.



Về tiến trình gia nhập EU, Tổng thống Zelensky bày tỏ mong muốn Ukraine có thể gia nhập EU trước năm 2030, đồng thời nhấn mạnh Ukraine muốn trở thành thành viên đầy đủ của EU và không chấp nhận tư cách “thành viên hạng hai.”



Tờ Handelsblatt (Đức) dẫn nguồn tin từ các quan chức chính phủ Đức cho biết nước này có kế hoạch bổ sung khoảng 3 tỷ euro euro (tương đương 3,5 tỷ USD) viện trợ tài chính cho Ukraine trong năm 2026.

Tuy nhiên, Berlin vẫn kiên quyết không chấp thuận chuyển giao tên lửa hành trình Taurus cho Kiev - một chủ đề đã gây tranh cãi suốt nhiều tháng qua trong nội bộ chính trị Đức.



Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng Đức sẽ cùng bổ sung khoản viện trợ nói trên cho các gói điều chỉnh ngân sách năm 2026, trong đó có các hạng mục viện trợ về pháo binh, thiết bị bay không người lái, xe thiết giáp và thay thế hai hệ thống phòng không Patriot đã được Đức chuyển giao cho Ukraine trong năm 2024-2025.

Một quan chức Chính phủ Đức nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine chừng nào còn cần thiết", để Kiev tăng cường năng lực quốc phòng trong bối cảnh xung đột.



Một nguồn tin khác của chính phủ cũng xác nhận rằng Thủ tướng Đức Friedrich Merz ủng hộ hoàn toàn kế hoạch này và các điều chỉnh ngân sách nói trên dự kiến được Nội các thông qua trong các cuộc họp sắp tới.



Trước đó, ngân sách mà chính phủ Đức dự kiến tài trợ cho Ukraine trong năm 2026 đã được phân bổ ở mức khoảng 8,5 tỷ euro.

Như vậy, với khoản viện trợ bổ sung nói trên, tổng mức hỗ trợ dự kiến cho năm 2026 sẽ tăng lên khoảng 11,5 tỷ euro, phản ánh cam kết ngày càng lớn của Đức trong hỗ trợ Ukraine về tài chính.

Theo các nguồn tin, Đức hiện là quốc gia đóng góp viện trợ quân sự lớn nhất của châu Âu cho Ukraine, với tổng số khoảng 40 tỷ euro, kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2/2022./.

