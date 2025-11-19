Ba Lan sản xuất 10.000 tên lửa đánh chặn UAV cho Estonia

Thế giới

Dự án sản xuất tên lửa Mark-1 cho Estonia - dòng tên lửa đánh chặn tầm ngắn, được thiết kế để sản xuất hàng loạt, nằm trong khuôn khổ nỗ lực tăng cường an ninh tại sườn phía đông NATO.

Ảnh minh họa. (Nguồn: dev)

Ngày 18/11, một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực quốc phòng của Estonia cho biết đã ký kết hợp tác với Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng PGZ của Ba Lan để sản xuất tới 10.000 tên lửa đánh chặn máy bay không người lái (UAV) Mark-1, nhằm củng cố năng lực phòng không của các nước Đông Bắc Âu.

Tên lửa Mark-1 do Frankenburg Technologies phát triển là dòng tên lửa đánh chặn tầm ngắn, được thiết kế để sản xuất hàng loạt.

Theo doanh nghiệp, Mark-1 hướng tới đối phó các UAV cỡ nhỏ, dễ bị tiêu diệt, trong đó có cả dòng Shahed của Nga.

Frankenburg Technologies cho biết dự án trên nằm trong khuôn khổ nỗ lực tăng cường an ninh tại sườn phía đông NATO. Doanh nghiệp cho biết mục tiêu là phát triển các hệ thống tên lửa “có chi phí thấp hơn 10 lần, sản xuất nhanh hơn gấp 100 lần và với số lượng vượt trội so với năng lực hiện nay của ngành công nghiệp quốc phòng."

Trong thông cáo, công ty nhấn mạnh hợp tác chiến lược Estonia-Ba Lan nhằm thúc đẩy sáng kiến “bức tường UAV” khu vực, tăng cường khả năng phòng không chống UAV tại sườn phía đông NATO.

Về phần mình, PGZ cho rằng chương trình hợp tác này đóng vai trò quan trọng trong việc ứng phó mối đe dọa UAV từ Nga.

Được thành lập vào năm 2013 dưới sự quản lý của Bộ Quốc phòng Ba Lan, PGZ hiện bao gồm toàn bộ chuỗi hoạt động sản xuất quốc phòng từ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo tới bảo trì và hậu cần./.

