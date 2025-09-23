Israel bơm nước biển đã khử mặn vào hồ nước ngọt

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, trong một dự án chưa từng có tiền lệ trên toàn cầu, Israel đã chính thức bắt đầu bơm nước biển đã khử mặn vào hồ nước ngọt lớn nhất nước này, hồ Kinneret.

Dự án này được giới chức Israel mô tả là "tấm lá chắn" bảo vệ an ninh nguồn nước quốc gia trước tình trạng biến đổi khí hậu và suy giảm lượng mưa kéo dài.

Ông Yechezkel Lifshitz, Tổng Giám đốc Cơ quan Nước Israel, chia sẻ với giới báo chí: "Hồ Kinneret là hồ chứa nước quốc gia của chúng tôi. Israel không có nhiều nguồn nước tự nhiên, vì vậy hồ này có ý nghĩa to lớn cả về mặt cảm xúc lẫn chiến lược. Lịch sử cho thấy đây là nguồn cung cấp nước uống sống còn và cho đến nay vẫn là một kho dự trữ nước chiến lược của quốc gia."

Dự án trên, mang tên "Reverse Carrier" (Hệ thống Dẫn nước ngược), được xem như bản sao đảo ngược của Hệ thống Dẫn nước quốc gia được khánh thành từ năm 1994 vốn dẫn nước từ hồ Kinneret đến các khu vực trung tâm và phía Nam Israel.

Ông Lifshitz giải thích: "Dự án hiện nay thực hiện điều ngược lại: thay vì đưa nước từ hồ Kinneret đi nơi khác, chúng tôi đang đưa nước biển đã khử mặn từ Địa Trung Hải vào lại hồ, theo cùng tuyến đường, nhưng ngược chiều."

Công trình trên bắt đầu được xây dựng từ năm 2018 và được khánh thành vào năm 2022, với tổng kinh phí khoảng 900 triệu shekel (270 triệu USD), tuy nhiên đến nay, hệ thống này mới bắt đầu hoạt động hết công suất sau một mùa Đông được ghi nhận là khô hạn nhất trong vòng 100 năm qua.

Ông Lifshitz cho biết thêm: "Dù đã khánh thành hơn một năm rưỡi trước, nhưng chỉ đến nay, chúng tôi mới vận hành bơm toàn diện do hạn hán nghiêm trọng. Mực nước hồ Kinneret đã xuống đến mức gọi là "lằn ranh đỏ," mức thấp mà chúng tôi không thể chấp nhận."

Theo Cơ quan Nước Israel, nước khử mặn được bơm vào hồ Kinneret thông qua suối Zalmon, nơi từng khô cạn với dòng chảy liên tục quanh năm. Vào mùa Đông, lưu lượng nước được tăng cường, sau đó giảm xuống khoảng 1.000 lít mỗi giây. Nếu lượng mưa bất thường cao, việc bơm nước có thể tạm thời giảm bớt hoặc dừng lại.

Đến cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11, cơ quan này dự kiến có thể bơm tới 5.000m3 nước đã khử mặn mỗi giờ, tương đương hàng chục triệu m3 nước trong suốt mùa Thu và mùa Đông.

Nguồn nước này được dẫn từ các nhà máy khử mặn tại Ashdod, Hadera và các địa điểm ven biển khác, cách hồ khoảng từ 100-150km.

Ông Lifshitz khẳng định nước đã khử mặn có chất lượng cao hơn so với nước tự nhiên của hồ về độ mặn và các thông số khác, và không tác động tiêu cực đến môi trường.

Hồ Kinneret vẫn nhận nước tự nhiên chủ yếu từ sông Jordan thượng bao gồm các phụ lưu chính là sông Hasbani, Dan và Banias, bắt nguồn từ vùng Thượng Galilee và cao nguyên Golan, được nuôi dưỡng nhờ nước mưa và mạch ngầm. Ở phía Nam hồ trên, sông Jordan tiếp tục chảy về Biển Chết./.

