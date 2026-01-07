Đắk Lắk: Xe ôtô tải va chạm xe môtô khiến hai người tử vong

Ngày 7/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến hai người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ 25 phút, ngày 6/1, tại Km 37+150m, Tỉnh lộ 12 thuộc địa phận Buôn Bhung, xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk, anh Ph.Th.H (sinh năm 1998) trú tại thôn 1, xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk điều khiển xe ôtô tải biển kiểm soát 79C-019.73 lưu thông theo hướng xã Yang Mao đi xã Krông Bông.

Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe môtô biển kiểm soát 47AH-020.87 do Y.Ch.B (sinh năm 2007) điều khiển chở theo sau là Y.D.B (sinh năm 2007) cùng trú tại Buôn Bhung, xã Cư Pui lưu thông theo hướng ngược lại.

Vụ va chạm khiến Y.D.B tử vong tại hiện trường, Y.Ch.B tử vong trên đường đi cấp cứu. Hai phương tiện bị hư hỏng nặng.

Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Kết quả kiểm tra, Ph.Th.H âm tính với cồn và ma túy. Y.D.B, Y.Ch.B đang chờ kết quả trưng cầu giám định của cơ quan điều tra.

Cơ quan công an tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.

