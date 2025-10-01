Lạm phát tại Eurozone tăng, nhiều khả năng ECB tiếp tục giữ nguyên lãi suất

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Liên minh châu Âu (Eurostat) công bố ngày 1/10, lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đã tăng tốc vào tháng 9/2025, do giá dịch vụ tăng và giá năng lượng giảm nhẹ hơn, điều có thể làm tăng khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất.

Lạm phát tại 20 quốc gia sử dụng đồng euro đã tăng lên 2,2% trong tháng 9/2025 từ mức 2% trong tháng 8/2025, phù hợp với dự báo trong cuộc thăm dò ý kiến các nhà kinh tế của Reuters.

Trong khi đó, số liệu lạm phát lõi được theo dõi chặt chẽ hơn, không bao gồm giá thực phẩm và nhiên liệu thường biến động, vẫn giữ nguyên ở mức 2,3%, mặc dù lạm phát giá dịch vụ tăng.

ECB đã dành bốn năm qua để kiểm soát tình trạng lạm phát quá mức, nhưng việc lạm phát tăng tốc như vậy khó có thể gây ra quá nhiều lo ngại cho các nhà hoạch định chính sách, khi xu hướng kinh tế rộng hơn cho thấy điều này chỉ mang tính chất tạm thời và các con số có thể sớm quay trở lại mức mục tiêu 2%.

Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho rằng với lãi suất chính sách hiện ở mức 2%, ECB có thể ứng phó tốt nếu rủi ro lạm phát thay đổi, hoặc nếu xuất hiện những cú sốc mới đe dọa mục tiêu đã đề ra.

Tuy nhiên, một số nhà hoạch định chính sách có thể sẽ căn cứ vào số liệu tháng 9/2025 để phản đối việc nới lỏng lãi suất hơn nữa, và ECB gần như chắc chắn sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp thứ ba liên tiếp vào ngày 30/10.

Các nhà đầu tư tài chính chỉ đánh giá có 10% khả năng lãi suất sẽ được cắt giảm thêm một lần nữa vào cuối năm nay và 30% khả năng lãi suất sẽ được cắt giảm vào giữa năm 2026.

Về tình hình kinh tế khu vực, hoạt động sản xuất đã giảm trở lại vào tháng 9/2025, khi số lượng đơn đặt hàng mới giảm với tốc độ nhanh nhất trong sáu tháng, báo hiệu sự phục hồi còn mong manh của lĩnh vực này.

Chỉ số nhà quản trị mua hàng lĩnh vực chế tạo ở Eurozone do S&P Global và Ngân hàng Thương mại Hamburg (HCOB) công bố hàng tháng đã giảm xuống 49,8 điểm trong tháng 9/2025 từ mức 50,7 điểm của tháng 8/2025, lần đầu tiên đạt ngưỡng 50 điểm biểu thị mức tăng trưởng kể từ giữa năm 2022.

Theo nhà kinh tế trưởng tại HCOB, Cyrus de la Rubia, trong tháng thứ bảy liên tiếp, sản lượng tại Eurozone tăng nhẹ so với tháng trước, nhưng tiến triển vẫn còn chậm.

Tuy nhiên, lượng đơn đặt hàng đã giảm trong tháng 9/2025, sau khi tăng trong tháng 8/2025, với nguyên nhân chính là tác động từ các thị trường xuất khẩu. Mức giảm đơn đặt hàng mới tuy nhẹ nhưng là mạnh nhất kể từ tháng 3/2025./.

