Hoạt động kinh doanh tại Eurozone tăng trưởng nhanh nhất trong 16 tháng

Hoạt động kinh doanh tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong tháng Chín này đã tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong 16 tháng qua.

Theo kết quả khảo sát của công ty phân tích tài chính toàn cầu S&P Global, Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tổng hợp của Eurozone đã tăng nhẹ từ 51 trong tháng Tám vừa qua lên 51,2 trong tháng này, đánh dấu tháng tăng trưởng thứ 9 liên tiếp. Chỉ số PMI trên 50 thể hiện sự tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh, còn dưới 50 cho thấy sự suy giảm.

Tuy nhiên, tăng trưởng hoạt động kinh doanh tại Eurozone vẫn ở mức khiêm tốn do số lượng các đơn đặt hàng mới trong tháng Chín này không tăng sau khi đạt kết quả tốt trong tháng trước.

S&P Global cho rằng sự không ổn định này có thể gây lo ngại về tính bền vững trong tăng trưởng kinh tế của Eurozone.

Chuyên gia Ralph Solveen tại ngân hàng Commerzbank (Đức) cho rằng sự cải thiện trong hoạt động kinh doanh tại Eurozone trong những tháng gần đây chỉ nhờ vào sự gia tăng tại Đức.

Kết quả khảo sát của S&P Global đã làm nổi bật sự khác biệt rõ rệt giữa 2 nền kinh tế lớn nhất Eurozone là Đức và Pháp. Trong số đó, Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đang ghi nhận tăng trưởng, trong khi bất ổn chính trị đang kéo kinh tế Pháp thụt lùi.

Chỉ số PMI của Đức tăng lên 52,4 - mức cao nhất trong 16 tháng, vượt kỳ vọng là tăng nhẹ từ 50,5 lên 50,6. Trong khi đó, tại Pháp, hoạt động kinh doanh đã giảm trong tháng thứ 13 liên tiếp khi chỉ số PMI giảm xuống 48,4.

Chuyên gia Bert Colijn tại ngân hàng ING (Hà Lan) cho rằng tình hình bất ổn chính trị tại Pháp đã gây ảnh hưởng đến cả ngành dịch vụ và sản xuất của nước này.

Hồi đầu tháng này, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 2%. Đây là lần thứ hai liên tiếp ECB không thay đổi lãi suất sau khi cắt giảm một nửa vào tháng 6 năm nay. Giới phân tích cho rằng ECB đã ngừng cắt giảm lãi suất./.

Kinh tế Eurozone đứng trước nhiều thách thức sau động thái của ECB Các chuyên gia tại Oxford Economics dự đoán tăng trưởng kinh tế của Eurozone sẽ vẫn mờ nhạt trong thời gian tới, bị kéo xuống bởi nhu cầu toàn cầu yếu hơn và sự không chắc chắn.